La forza delle opere di Eron

Nel 2014 un operaio chiamato alla riverniciatura delle pareti del Mar, non accorgendosi della finzione pittorica di un buco che l’artista aveva realizzato sul muro per l’esposizione appena conclusa, tentò di stuccarlo. La notizia fece il giro della stampa internazionale e Achille Bonito Oliva commentò: "Sana ambiguità tra vita e arte...". L’artista è Eron, ora protagonista di una mostra in programma da oggi al 5 novembre nell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo. L’esposizione, a cura di Davide Caroli, promossa dal Comune e organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine in occasione della Festa di San Michele, presenta una selezione di opere varie, il cui unico filo conduttore è la ricerca stessa dell’artista. Le sue opere toccano spesso temi politici e sociali e alcune tra quelle esposte sono state realizzate appositamente per l’occasione. L’inaugurazione si terrà oggi alle 18. Orari: giovedì e venerdì 17-21; sabato e domenica 10-12 e 16-19; 30 e 31 ottobre 17-21, 1 novembre 10-12 e 16-19. In occasione di San Michele la mostra sarà visitabile dalle 10-12 e 15-23 e domenica 1 ottobre 10-23.

Oggi un’altra mostra, intitolata ’EcoUmana’, verrà inaugurata al Dart - Villa Verlicchi, in via Pasi 2 a Lavezzola, nell’ambito delle mostre autunnoinverno di Crac. Sarà visitabile fino all’8 ottobre. Le opere sono di Rosa Banzi, Ginevra Bonassi e Fulvio Celico, Fausto Ferri, Monika Grycko, Claudia Majoli, Antonella Piroli e Agnese Scultz. Info: 338 9602512 (Loretta).