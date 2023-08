La foto choc dei gatti "Sono miei, e ancora vivi Guerra? È un animalista"

"Guerra è un animalista. Tutto è partito da alcuni colleghi invidiosi. Ma soprattutto quei cinque gatti della foto sono miei: e sono ancora tutti vivi".

Lei si chiama Yannick Mihoub, ha 75 anni "compiuti a marzo" e prima di andare in pensione, lavorava come infermiera alla medicina generale del Maggiore di Bologna e talvolta anche a domicilio. Abita a Portomaggiore e ha una grande passione: aiutare i gatti. Ci ha contattato lei stessa per chiarire i contorni della celeberrima foto agli atti del procedimento penale aperto contro il veterinario 50enne Mauro Guerra. Va però subito precisato che nel procedimento disciplinare di recente costato al 50enne la radiazione, quei cinque gatti non figurano: come già chiarito, a Guerra non è stato cioè ricollegato alcun addebito disciplinare per la sorte di quelle bestiole: i gatti menzionati nel documento dell’ordine dei medici veterinari, sono altri: per la precisione, quattro e tutti sicuramente deceduti.

Signora Mihoub, perché ha iniziato ad andare da Guerra?

"Mi prendo cura di 40 gatti tanto che a Ferrara organizzo raccolte cibo per loro. Assieme ad altre persone, andavo da lui perché ci aiutava e ci faceva pagare poco o niente".

E per quelli dello scatto, di che periodo parliamo?

"Saranno stati due o tre anni fa quando portai i cinque gatti della famosa foto che ha fatto storia".

Perché?

"Per sterilizzarli".

Si ricorda come è andata?

"Lui li anestetizzò e io ero lì presente: gli davo anche una mano e controllavo che stessero tutti bene. Lui non lasciava mai le persone andare via con il gatto addormentato: per sicurezza, aspettava che si risvegliasse".

A chi venne l’idea di quella foto diciamo bizzarra?

"I gatti erano stati allineati sul tavolo per non metterli nel trasportino con il collo piegato: una posizione a rischio. Li sistemò lui con le zampe quasi ad abbracciarsi: un po’ di fantasia insomma; ci mettemmo anche a ridere e dicemmo una cosa del tipo: ’guarda come sono belli addormentati’".

E poi la foto.

"Lui voleva fotografare anche me mentre li abbracciavo ma non volli. Ridendo, gli dissi: ’lasciamo perdere’, ma con il senno di poi, ho sbagliato a dire no. Non si sarebbe creata nessuna confusione".

Ma sono ancora vivi?

"Sì, e avranno cinque o sei anni".

Come si chiamano?

"Dovrei vederli: così, su due piedi, non me li ricordo i loro nomi. Quando somministro un farmaco, devo mettere la croce sul nome per non fare errori: ma li ho davanti".

Quando ha iniziato con i gatti?

"Sei anni fa, dopo la morte di un gatto: come volontaria, ho cominciato ad aiutare il gattile di Portomaggiore. E poi mi sono ritrovata dei piccoli da custodire o da dare in adozione. Oggi li curo anche a domicilio con le flebo: faccio quello che facevo per gli esseri umani".

Guerra?

"Lo conosco da circa cinque anni: da quando cioè ho iniziato a fare la volontaria. Fu lui ad avvisarmi della pubblicazione della foto con i cinque gatti spiegandomi che dicevano che erano morti. Ma ho già parlato con il suo avvocato: se ha bisogno, posso testimoniare che sono vivi. E’ lui che mi ha indirizzato a lei".

Con Guerra quando vi siete sentiti l’ultima volta?

"Un bel po’ di tempo fa: forse a Pasqua quando a Mauro ho fatto gli auguri e gli ho detto che se avesse avuto bisogno, sarei stata pronta a testimoniare".

Cosa pensa di lui?

"Che è un animalista. La lingua è peggio di una coltellata: penso che qualche suo collega non accettava di ritrovarsi con meno clienti".

Andrea Colombari