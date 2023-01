La Fototeca traslocherà dal Dlf "Stiamo cercando una nuova sede"

Sembra essere ormai giunto alle battute finali il rapporto cinquantennale fra la Fototeca Manfrediana e il Dopolavoro ferroviario. Lo storico Dlf è ormai chiuso al pubblico da diverse settimane: l’opzione cui punterebbero le Ferrovie – proprietarie dell’intero complesso – coinciderebbe con l’individuare un soggetto che possa affittarlo per farne un bar o un ristorante, per poi subaffittare gli uffici posti al piano superiore della struttura.

Nel frattempo alle associazioni che hanno la loro sede lì è stato proposto un canone d’affitto rinnovabile mensilmente. La Fototeca Manfrediana ha già preso la sua decisione: la sua sede rimarrà dov’è per il mese di gennaio, tutt’al più per quello di febbraio, ma non oltre.

L’ammontare dell’affitto comporterebbe infatti un triplicarsi delle spese su base annuale, il tutto senza contare le incognite dovute ai costi energetici, in uno stabile che su questo fronte è tutt’altro che all’avanguardia. "Possiamo resistere lì un mese o due, non di più", confida il presidente della Fototeca Gian Marco Magnani. "L’associazione non può erodere le proprie finanze per rimanere in un posto da cui comunque è destinata ad andare via. Stiamo cercando una nuova sede: il confronto con il Comune è aperto".

Le richieste dell’associazione sono decisamente modeste: per le loro attività è sufficiente uno spazio di 50 o 60 metri quadri, con un’umidità non superiore al 45-50% (fu quest’ultimo fattore a far tramontare l’ipotesi di un trasloco nei sotterranei di palazzo Laderchi), in cui un ambiente possa essere sigillato per farne una camera oscura, potendo contare sui necessari allacci alla rete idrica ed elettrica.

Da parte del Comune l’intenzione, rivelano da Palazzo Manfredi, è quella di sottoscrivere con la Fototeca una convenzione, in modo da dare al patrimonio che custodisce anche un profilo istituzionale. La Fototeca ha la sua sede al Dopolavoro Ferroviario dal 1971: da quando l’associazione ha intrapreso il suo nuovo corso, una decina d’anni fa, ha sempre corrisposto un contributo per l’affitto dei locali in cui ha la propria sede, regolarmente frequentata dalla quindicina di membri più attivi fra i circa 150 soci.

Quante reali possibilità ci sono che il Dopolavoro Ferroviario di via Santa Maria dell’Angelo rinasca dalle sue ceneri? Difficile dirlo: in città l’offerta di bar e ristoranti non manca di certo, e considerata la congiuntura economica non sembra semplice individuare un soggetto privato che si faccia carico degli interventi necessari in quegli ambienti.

Filippo Donati