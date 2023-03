La fragilità umana spiegata da Righetti alla biblioteca ’Gioia’

Alle 16 di oggi alla biblioteca ’Maria Gioia’ si tiene il terzo e ultimo appuntamento del ciclo ’Vitamine per la mente’, organizzato dall’Associazione Amici della Biblioteca di Cervia in collaborazione con la biblioteca comunale. Gli incontri sono condotti da Claudia Righetti, psicologa e psicoterapeuta. Il tema dell’incontro è ’La fragilità ci rende umani’ .Fragilità deriva da frang-ere e fa riferimento al rompere. Richiama ’fragmentum’ ovvero andare in pezzi, frammenti. E se andare in pezzi fosse l’opportunità di ricomporsi e rendersi più forti? Ingresso libero.