La freccia di Ravenna. Simionato, una vita di corsa: "Mi offrirono il doping, rifiutai. Gli infortuni mi hanno frenato"

Raggi

Al diploma preferì l’atletica, la velocità, e a 17 anni Simionato inaugurò una carriera lunga 13 anni, piena di impegni a livello nazionale, europeo, mondiale, olimpico assieme a nomi come Mennea e Tilli, che fruttarono, oltre a vari titoli tricolori, due ori e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo, un argento ai mondiali, una semifinale e un quarto posto alle Olimpiadi del 1984 a Los Angeles. Ma quando ancora Simionato poteva dare tanto all’atletica leggera, i muscoli delle gambe lo tradirono e mentre "Stavo toccando il cielo con un dito, venni dimenticato da tanti...". Momenti terribili, ma non si diede per vinto, riuscì a tornare in pista e poi il nuovo lavoro, allenatore e preparatore atletico per i calciatori, a cominciare dall’Azzurra e poi nel Ravenna di Corvetta e di Fabbri e infine l’esperienza a Malta dove lavora attualmente.

Come regirono i suoi genitori quando decise di lasciare lo studio per dedicarsi solo all’atletica?

"Il babbo era mio complice, mi portava lui al campo di atletica, la mamma era arrabbiatissima e ancora oggi, che ha 88 anni, capita che mi contesta il fatto di non aver studiato".

Già che siamo in argomento, mi parli della sua famiglia. È originaria di Ravenna?

"No, Simionato è un cognome veneto. Il babbo, Olindo, era di Venezia e così il nonno, , che era fratello di Giulietta Simionato...ricorda? Il celebre soprano ai tempi della Callas. Nel ‘60 il babbo venne a Ravenna a lavorare all’Anic: aveva infatti conosciuto mia mamma e si erano sposati...e nel 1961 sono nato io. La mamma di cognome fa Ballestrazzi, il nome è Giuliana, cugina del compianto Vanni che fu capo della redazione del Carlino di Ravenna".

Come è arrivato all’atletica? "Beh, intanto sembra essere una costante di famiglia: il nonno nel 1932 è stato campione italiano dei cinquemila metri, il babbo faceva atletica e giocava a calcio...per me è stato naturale fare sport. Avevo 11 anni quando ho cominciato a correre nella Libertas Ravenna, era il tempo del passaggio dalle elementari, il Mordani, alle medie, la Pier Damiano, Al campo scuola mi portava il babbo. All’epoca era un impianto in mezzo ai campi e c’erano quei due alti condomini... Uno era pieno di americani...".

Cosa intende dire?

"Che c’erano appartamenti presi in affitto dagli Usa dove venivano mandati i giovani militari di rientro dal Vietnam...avevano bisogno di disintossicarsi dalla guerra e da tanta altra roba. Diversi militari si sposarono a Ravenna, con uno di loro, un ingegnere, diventai amico, in Vietnam era rimasto ferito alla schiena...".

In quale specialità dell’atletica si allenava?

"Peso, salto in alto, salto in lungo, 80 metri piani. Come juniores fui fra i primi in Italia nel lungo con 6,85! Poi a 15/16 anni feci il salto nel buio, il mio allenatore mi disse che nell’alto avevo delle pecche e mi consigliò di puntare alla velocità, 100, 200, 400. E così feci. E a 17 anni, nel ‘78, conquistai il primo alloro, il titolo italiano juniores a Bologna nei 100".

E con la scuola?

"Finite le medie mi iscrissi ad agraria a Cesena, poi passai ai geometri a Ravenna, ma nel frattempo erano frequenti i raduni azzurri, non riuscivo a seguire le due strade così abbandonai gli studi e a 18 anni mi arruolai nella Finanza. Ma prima avevo già fatto un bel risultato agli Europei juniores in Polonia, nel 1979..."-

Ovvero?

"Medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 con Tiziani, Angelini e Colombo".

Con l’arruolamento lasciò Ravenna...

"Sì, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro era di stanza a Ostia. Cominciai a specializzarmi nei 200 e nella 4 per cento con buoni risultati, poi nel 1982 prevalsero decisioni a favore della famiglia, mi congedai, mi sposai con Elisa Leonardi, di lì a poco nacque Mattia...".

E a quale società passò?

"Alla Pro Patria di Milano che all’epoca era la prima società di atletica d’Italia, lì c’erano i campioni del momento a cominciare da Pietro Mennea e poi Stefano Tilli, Pierfrancesco Pavoni...".

Mennea era un mito, com’era il vostro rapporto?

"Lui era il ‘più anziano’, aveva 30 anni mentre io egli altri atleti, eravamo poco più che ventenni, come dire che io cercavo di prendere da lui il meglio della sua esperienza e questo mi ha permesso di crescere molto. Contemporaneamente eravamo tutti atleti della stessa società che cercavano il miglior risultato e in questo contesto accadde che in un meeting a Formia prima degli Europei di Atene riuscii a battere Pietro nei 200 metri, la sua distanza. E da allora Pietro vide in me un avversario...Tenga presente che in quel 1982 fu mio anche il titolo italiano nei 200. Risultato poi replicato nel 1985 e anche nei 100!".

Ma la competizione con Mennea non tolse nulla ai risultati di squadra per l’Italia,

"Certo che no tanto che proprio l’anno dopo, il 1983, ai campionati del mondo a Helsinki nella 4x100 vincemmo l’argento dietro gli Usa di Carl Lewis. Eravamo Mennea, Tilli, Pavoni e io. Peraltro in quei mondiali disputai anche la finale dei 200".

Il 1983 un anno d’oro per lei...

"Bronzo nei 200 e oro nella 4x100 ai Giochi del Mediterraneo. Poi l’anno successivo, le Olimpiadi di Los Angeles: entrai nella semifinale dei 200 e finimmo quarti nella 4x100 dietro gli Usa. E in formazione c’era Mennea. Oltretutto in quell’anno colsi il mio record nei 200 con 20“ e 53. Un anno dopo vinsi il titolo italiano nei 200 indoor".

Poi le sue gambe si fermarono...

"Fu nel 1986. A 25 anni, nel pieno del rendimento fui bloccato da un problema ai muscoli delle gambe, tanto che dovevo muovermi in carrozzella. Fu un trauma...poi lentamente ripresi gli allenamenti, pensi che c’era chi mi offriva la strada del doping non sapendo che il mio doping erano l’etica rigorosa, la pulizia interiore. E addirittura nel 1991 ai Giochi del Mediterraneo ad Atene arrivò l’oro nella 4x100 con Longo, Floris e Madonia. Ma stava arrivando la fine...".

Vale a dire?

"A fine anni 80 la Pro Patria fu fatta fallire e io mi ritrovai senza lavoro. Tornai a casa e mi tesserai per l’Atletica Ravenna, ma dopo due anni mi fermai, ancora le gambe, i piedi...Iniziò un brutto periodo, in questi casi ti abbandonano in tanti; per fortuna ho sempre ritenuto la famiglia sopra a tutto e questo mi ha salvato...poi nel 1998 mi sono reinventato, con il patentino da allenatore di calcio. Cominciai con l’Azzurra e ricordo che fra le giovani leve c’era l’attuale sindaco Alessandro Barattoni, un ragazzo splendido...".

Da allora lei è ancora sulla breccia...

"Abbino le attività di allenatore e di preparatore atletico, nel ‘97 mi chiamò il Ravenna, era in B. Poi la società fallì e me ne andai, poi tornai, fu Atzori a cercarmi, presidente era Fabbri. Dopodiché ho sempre seguito Atzori, dopo Ravenna andammo a Reggio Calabria, poi Reggio Emilia, Spezia, Siena, Pistoia, Vercelli, la Sampdoria, l’Imolese e dal 2020 sono qui a Malta, prima con il pluridecorato Floriana, ora con la Melita".