La freddezza di Vico premia i Blacks

AZ Pneumatica Saronno

67

Blacks Faenza

81

AZ PNEUMATICA SARONNO: Pellegrini 11, Nasini, Negri, Quinti 8, De Capitani 7, Tresso, Giulietti 8, Canton ne, Maspero 12, Beretta 17, Tolotti ne, Mariani ne. All.: Gambaro

BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 9, Calbini 5, Vico 12, Naccari, Zangheri 5, Poggi 18, Tartaglia ne, Dincic 13, Sirri ne, Cavallero 13, Fragonara 6. All.: Garelli

Arbitri: Mariotti - Pulina

Note. Parziali: 19-21; 37-38; 54-59. Tiri da 2: Saronno: 16/35, Faenza: 24/42; tiri da tre: Saronno: 7/32, Faenza: 4/24; tiri liberi: Saronno: 14/18, Faenza: 21/31; Rimbalzi totali: Saronno: 39, Faenza: 49. Uscito per falli: Beretta

Buona la prima per i Blacks. I faentini sbancano il campo di Saronno giocando un match dai due volti, iniziandolo in maniera contratta per poi prendere in mano il gioco, quando mettono in campo la loro maggiore qualità ed esperienza. Il primo tempo è infatti all’insegna delle occasioni perse, con le buone giocate che vengono vanificate dalla difesa poco attenta e dagli errori in attacco. Saronno ne approfitta con la sua aggressività e resta sempre in scia. All’intervallo si arriva con Faenza avanti 38-37, frutto di tre liberi segnati allo scadere dai lombardi per un ingenuo fallo su un tiro da tre. Poi il copione cambia.

Sotto canestro, Poggi (18 punti e 10 rimbalzi) detta legge con Dincic e Poletti approfittando della maggiore fisicità dei romagnoli, mentre in attacco Cavallero suona la carica. Sette suoi punti valgono il 49-45 poi il testimone passa a Poggi e Faenza si porta sul 54-45. Un altro calo di tensione riporta Saronno a sole tre lunghezze di distanza (56-59) poi arriva la spallata decisiva. Decisivo è il canestro di Vico a cui aggiunge due liberi per il 67-58, arrivati grazie al quarto e al quinto fallo (tecnico) di Beretta. Saronno perde il suo miglior realizzatore e i Blacks ne approfittano conquistando preziosi tiri liberi che segnano toccando un tranquillo vantaggio in doppia cifra, mantenuto fino all’81-67 finale.

l.d.f.