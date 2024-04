La fuga in Belgio dopo l’accaduto: "Atto grave e intimidatorio"

Il procuratore capo Daniele Barberini ha sottolineato lo "sforzo dei carabinieri nel controllo del territorio". Si è trattato - ha detto - "di un episodio grave: non è possibile né tollerabile lasciarlo impunito". Il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Andrea Lachi, ha collocato l’accaduto in un contesto di avvertimento con la possibilità inoltre che il colpo potesse centrare altre parti del corpo. Anche il pm Lucrezia Ciriello ha sottolineato la gravità dell’accaduto mettendo in evidenza un elemento: "Il bar era pieno di clienti. Un atto intimidatorio insomma nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti". E la droga è pure il filo conduttore dell’ordinanza vergata dal gip Janos Barlotti: le intercettazioni - ha dato atto il giudice - hanno indicato che il 48enne ferito (prognosi iniziale di 30 giorni) spacciava anche in altri luoghi pubblici oltre all’ospedale dove era stato ricoverato. Vedi un bar che aveva lui stesso definito come suo luogo di lavoro. Unica misura insomma per impedire che ci ricaschi, per il giudice è la custodia cautelare in carcere. Per quanto riguarda chi, almeno secondo la procura, ha fatto fuoco, il gip ha messo in evidenza il pericolo di fuga visto che subito dopo l’accaduto era partito per l’estero fermandosi in Belgio.