La furia rock’n’roll di Kate Clover Tra skate, surf, Iggy e Patti Smith

Los Angeles, una città in cui la musica è da sempre protagonista. Da qui arriva Kate Clover, cantautrice e musicista che ha come stelle polari Patti Smith e Iggy Pop che si esibirà questa sera alle 21.30 all’Hana-Bi, in via della Pace 452G, a Marina di Ravenna (ingresso gratuito). Dal lignaggio locale di band come X, Germs e The Gun Club, all’indigenza glamour delle strade del centro, Clover si ispira alla città che l’ha cresciuta, esplorando le complessità della scoperta di sé, della creazione di sé e dell’autoconservazione nel luogo in cui i sogni nascono per essere infranti. Cresciuta tra le sotto-culture dello skate e del surf, Clover è alla guida di una band che si è fatta conoscere per i suoi spettacoli dal vivo.

Nell’autunno del 2023 aprirà il tour dei The Hives in Nord America (nei mesi scorsi ha aperto per un altro gruppo cult californiano, i Social Distortion).