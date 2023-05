La galantêreja, quella del vino... e delle donne

La ‘galantêreja, la galanteria, può essere, in dialetto, espressione di un comportamento umano o della graziosità di qualcosa di materiale. Di un vestito bello ed elegante si dice: "Un vstì ch’l’è ’na galantêreja!". Un oggetto grazioso e delicato può suscitare un commento come "L’è dna galantêreja ch’ungn’è ugvêl" (È di una galanteria che non c’è uguale), ossia "L’è un lèc" (È una leccornia). Il termine può anche non riferirsi alla graziosità ma alla piacevolezza, soprattutto in osteria: "Ste vén l’è ’na galantêreja" (Questo vino è una galanteria). Era senza dubbio una galanteria rivolta a una ragazza quella pronunciata da un giovane che, in una balera, beveva nel bicchiere in cui aveva bevuto lei: "A coj só al vòst blèz" (Raccolgo le vostre bellezze).

Beppe Sangiorgi