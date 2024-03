La Gardela, un circolo che racconta la città

È stata un’impresa, ma ci sono riusciti. I circa 250 soci del circolo si sono uniti e hanno acquistato l’immobile che li ospitava dal 1980, non è stato facile, ci sono state assemblee in cui si è discusso e ragionato, ma l’obiettivo è sempre stato chiaro e tutti, o quasi, lo hanno condiviso dall’inizio. La Gardela è un circolo che accoglie tra i suoi soci persone tra le più disparate, dal punto di vista culturale, economico, sociale. Anche per questo sobbarcarsi un impegno come l’acquisto dell’immobile ha assunto un significato diverso per ognuno di loro. Eppure la mobilitazione è stata grande e chi poteva si è offerto di aiutare gli altri. Il circolo esiste dal 1954 e dal 1980 si è trasferito in via Portone da poco riconosciuta ufficialmente come strada dei mosaicisti, dal momento che lì e più in generale nel quartiere, hanno vissuto, e vivono, artisti profondamente legati alla storia artistica e culturale della città. Preservare il circolo La Gardella significa allora tenere viva una parte importante della storia di Ravenna e della sua identità. Il circolo negli anni ha modificato alcune regole, si è adattato all’evoluzione dei tempi. Una volta per entrare bisognava aspettare la dipartita di uno dei soci, oggi non è più così, anche se rimane lunga la lista di attesa e ogni anno vengono presentate dalle 50 alle 60 domande di ammissione.