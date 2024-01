La gatta, che si prende tutte le colpe

La gatta ha gli stessi pregi, difetti e colpe del gatto, e anche qualcuno in più. La povera gatta deve accollarsi anche colpe non sue: "A ch’ côjpa al la gata, se l’azdôra la j è mata?" (Che colpa ha la gatta se la massaia è matta?), cioè non è giusto pigliarsela con chi non ha colpa. "Cvând ch’e’ ból la pignàta u n’si acosta la gata" (Quando bolle la pignatta non le si accosta la gatta), nel senso che da una persona che ribolle di rabbia è meglio tenersi lontani. Veniva chiamata gatamómia, sintesi di gatta e di mummia e più nota come gattamorta, colei che sotto un’apparente timidezza e riservatezza è più sfrontata: "L’è la gatamómia ch’l’arbélta la pignàta", è la gattamorta che ribalta la pignatta, per mangiarne il contenuto.