La gavetta di salsiccia e i modi di dire

Un tempo, quando in inverno c’erano neve e gelo, questi erano ancora i giorni per "fêr e’ pörc", fare il maiale, nel senso di lavorare la carne di maiale per trarne prosciutti, salami, coppa di testa, coppa d’estate, ciccioli, pancetta e frattaglie di pronto consumo. Alla stagionatura andavano anche "el gavètal d’zuzèza", i rotoli di salsiccia. Il termine ‘gavètla’, derivato da ‘gavettola’, piccola matassa, si presta per proverbi e modi di dire. Come il dire di qualcuno "l’è lóng coma ’na gavètla", lungo come una matassa, cioè noioso e pedante. E anche, riferito a chi è impelagato in una situazione complicata: "U s’è mès int una gavètla che prèma che dèga fura u ni vò!" (Si è ficcato in un imbroglio tale che prima di uscirne ce ne vuole!)