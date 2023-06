La generosità non si ferma Faenza raccoglie 500mila euro "Raggiunto un grande traguardo"

Ammontano a oltre 500mila euro le donazioni che il Comune di Faenza ha ricevuto in seguito al lancio della raccolta fondi dopo la prima alluvione del 2 maggio. A darne notizia è stato il sindaco di Faenza Massimo Isola su Facebook: "Da un mese Faenza, i faentini e tutti i volontari venuti a darci una mano lottano contro emergenze che si sono abbattute sulla nostra città. In questo mese è accaduto qualcosa che non dimenticheremo mai. In questi 31 giorni, abbiamo raccolto la solidarietà, la generosità, la vicinanza di tutti gli amici vicini e lontani. Abbiamo lanciato una raccolta fondi e oggi abbiamo raggiunto un grande traguardo. Il Comune di Faenza ha ricevuto oltre 500mila euro di donazioni sul suo conto".

Un moto di straordinaria generosità da parte di tanti. Già nei giorni scorsi il sindaco aveva dichiarato di aver ricevuto la telefonata del direttore del Tg La7 Enrico Mentana che aveva riportato l’intenzione di destinare 150mila euro della raccolta fondi organizzata dal proprio gruppo editoriale, per la biblioteca Manfrediana. E non è l’unico: "Ci sono state diverse donazioni da parte di privati e aziende – dice il sindaco Massimo Isola –, un moto di generosità commovente". In generale l’Unione della Romagna Faentina aveva organizzato una raccolta fondi per ciascun comune: Brisighella, Casola Valsenio, Solarolo, Castel Bolognese, Riolo Terme e Faenza. Opportuno ricordare che si potrà continuare a donare attraverso bonifico bancario intestato al Comune di Faenza con causale ‘Donazione emergenza alluvione 2023’ al seguente iban: IT20V0627013199T20990000808, attraverso Satispay o servizio PagoPa su PayEr selezionando la voce ‘Donazioni’ nella pagina del comune di Faenza. Per donare agli altri Comuni dell’Unione sarà possibile individuare le modalità sul sito della Romagna Faentina.