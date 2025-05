La genesi dei cognomi lughesi. Nel libro di Rustichelli le risposte

Quale fu il cognome più ricorrente a Lugo nel 1500? Il soprannome è la genesi del nostro cognome? A queste e a tante altre domande sui nomi dei lughesi si possono trovare le risposte nel libro di Giancarlo Rustichelli ‘Antroponimia lughese – Guida ai Cognomi Nomi Soprannomi’, fresco di stampa da parte della Società Editrice ‘Il Ponte Vecchio’. Il libro (terza parte della trilogia Radici Lughesi), sarà presentato domani alle 10.30 nella Sala Codazzi della Biblioteca Trisi di Lugo. Oltre all’autore, interverranno Gianmarco Rossato, assessore alla cultura del Comune di Lugo, Giacomo Casadio, curatore dell’Archivio Paolo Guerra, Maria Chiara Sbiroli, direttrice della Trisi. Nato a Lugo nel 1948, dopo un’intensa vita professionale in diverse parti del mondo, nel 2009 Giancarlo Rustichelli rientra definitivamente in Italia e si stabilisce nella sua città natale, dedicandosi al volontariato culturale orientato alla ricerca di aspetti della storia di Lugo e dei suoi abitanti ed in particolare esaminando percorsi genealogici ed affinità antroponimiche dei locali Cognomi. Rustichelli ha così realizzato un articolato e documentato progetto che copre un periodo di 400 anni (1566-1966) i cui risultati vengono proposti alla cittadinanza lughese in una Trilogia di pubblicazioni: ‘La città di Lugo di Romagna nell’’800’ (2019), ‘Le Famiglie di Lugo di Romagna’ (2023) e il libro che sarà presentato, ‘Antroponimia Lughese’ (2025).

Ma Rustichelli non si ferma qui: è infatti in corso di elaborazione un ‘addendum’ – compendio finale e vero obiettivo della Trilogia – consistente nella rassegna di 245 sinottiche ‘schede’ relative a ‘Gente Lughese’ (prossima pubblicazione). Il suo progetto sarà integrato da una sorta di storica-cronologica ‘Lugo-Pedia’ dell’intero periodo dei 400 anni, in cui vengono simultaneamente riportati, per giorno, mese ed anno, fatti ed avvenimenti del territorio, nazionali e mondiali.

Ma cos’è l’antroponimia? "E’ quello specifico settore dell’Onomastica", spiega l’autore nel libro, "che studia i nomi di persone, distinti in: nomi individuali (prenome e soprannome) e nomi collettivi (nome di famiglia o cognome)".

Inutile dunque rilevare che nel volume possiamo trovare tanti approfondimenti che ci riguardano e tante curiosità: ad esempio, l’origine dei Cognomi italiani moderni diffusi a Lugo, formatisi dal nome di un antenato o comunque da un capo-famiglia. E così abbiamo: dal latino, Sebastiani (figlio di Sebastiano, augusto, illustre); dall’aramaico, Bartolotti (figlio di Bartolomeo, ovvero figlio di Talmay); dal greco, Andreani (figlio di Andrea, valoroso); dall’iberico, Severi (figlio di Saverio, splendente). E avanti così, per poi immergersi nell’evoluzione dei tanti cognomi e nomi lughesi dal 1566 al 1966.

