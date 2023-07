La gestione del post-alluvione "Il Comune metta fondi propri Ci sono 50 milioni disponibili"

Perché l’opposizione interviene solo ora sull’alluvione? "Abbiamo aspettato la nomina del commissario straordinario. Al generale Francesco Paolo Figliuolo facciamo i nostri migliori auguri". Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia, apre così la conferenza stampa che vede sedere allo stesso tavolo i rappresentanti dei partiti di minoranza. Che dopo settimane di silenzio colgono l’occasione per tirar fuori qualche macigno della scarpa. Alberto Ancarani (Forza Italia), dice che durante i giorni peggiori "il comportamento dell’opposizione è stato ineccepibile". Le occasioni per fare polemica in tempo reale non mancavano, a cominciare "da un hub gestito da un esponente dei Giovani Democratici del Pd. In quei momenti pensavano al controllo politico...". L’opposizione vuole che vengano individuati i presunti responsabili di quanto accaduto, siano essi Comune, Regione e Consorzio di Bonifica.

"Alla confluenza del canale di via Cupa ci sono sei idrovore. Ho chiesto com’è la situazione, senza ottenere risposte. Mi giunge voce che al momento dell’alluvione non funzionassero tutte e sei – attacca Ferrero –. Bisogna fermare realmente il consumo di suolo, e invece martedì è stata approvata l’edificazione di 4 ettari di terreno in viale Europa". La proposta dell’esponente di Fdi è che Hera "non faccia pagare l’acqua utilizzata, in quantità ingenti, da aziende e privati per ripulire". Veronica Verlicchi (La Pigna), chiede "l’arginatura lato ferrovia di Fornace Zarattini, l’innalzamento degli argini dei fiumi e l’allargamento degli alvei. Inoltre il Consorzio di Bonifica ha un solo tecnico che deve controllare tutti i fiumi del territorio". Il leghista Giacomo Ercolani dice che "il Comune finora ha raccolto da privati 6 milioni. Servono regole chiare su come distribuirli: per questo chiediamo di istituire il registro delle donazioni. Ci sono poi 173 alloggi sfitti, che necessitano di piccoli interventi per essere abitabili. Dunque che il Comune si svegli e che Acer si attivi, così che possano essere abitati da chi ha perso la casa". Per Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) è inspiegabile "come il Comune e le società partecipate non si siano preoccupati di trovare un solo euro, chiedendo i fondi unicamente al governo. Non sono state fatte variazioni di bilancio". Con la revisione della spesa "50 milioni di euro si troverebbero facilmente". Nicola Grandi (Viva Ravenna) chiede che venga rivisto il piano di Protezione Civile.