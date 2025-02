La Giornata del Ricordo. Cerimonie anche a scuola

La Polizia di Stato ha reso omaggio a Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, in occasione dell’ 80° anniversario della sua scomparsa avvenuta il 10 febbraio 1945. Ieri anche a Ravenna si è tenuta una commemorazione in onore a Giovanni Palatucci, esempio e portatore di quei valori di giustizia e servizio in favore dei cittadini, alla presenza del questore Lucio Pennella, dell’assessore con delega ai lavori pubblici del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, e di rappresentanze dell’ Anps, della Organizzazione di Volontariato della Polizia di Stato di Ravenna e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, oltre ai dirigenti e parte del personale della Questura. Nel corso della commemorazione è stata deposta una corona di fiori ai piedi della stele a lui dedicata, sita nell’area verde in via Berlinguer, seguita dalla benedizione del Cappellano della Polizia di Stato, padre Paolo Carlin.

In occasione della giornata del Ricordo, anche il coordinatore provinciale del partito Alberto Ferrero assieme a Riccardo Vicari, coordinatore di Gioventù Nazionale ed ai dirigenti Pierluigi Diaspri e Francesco Graziano, hanno reso omaggio ai martiri delle Foibe, depositando una corona d’alloro con tricolore sotto la targa del parco, a loro dedicato, a Porto Corsini. Il Popolo della Famiglia ha celebrato nella giornata di domenica il ricorso dei Martiri delle Foibe presso il Piazzale Vittime delle Foibe. Cerimonia anche nell’aula magna dell’ITE Ginanni, alla presenza dell’architetto Mario Dugan, testimone di quegli anni, del Vice prefetto Arnaldo Agresta, di Monica Vodarich di Linea Rosa si è raccontata la storia con le parole di chi quella storia l’ha vissuta davvero. Gli studenti hanno sentito la narrazione della storia dei profughi italiani, discriminati nella terra della ex Jugoslavia, costretti a lasciare tutti i loro averi e a trasferirsi con le navi o con treni in terra italiana ed essere assegnati a campi profughi in Italia. Migliaia di persone di “etnia Italiana” hanno ricostruito la loro vita fra mille stenti e difficoltà, accettando i lavori più umili, subendo discriminazioni in terra slava e anche talvolta in Italia. "Il messaggio di Dugan è stato molto significativo per i nostri studenti : non bisogna perdere mai la speranza, bisogna avere il rispetto per gli altri indipendentemente dalla loro provenienza geografica".