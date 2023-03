La Giornata della poesia

Anche se il filosofo tedesco Adorno disse che dopo Auschwitz non ci può essere più poesia, io credo invece che, a maggior ragione, soprattutto la nostra civiltà abbia bisogno, per definirsi tale, di poesia. E ci sovviene ciò che un grande teologo ortodosso come Olivier Clement (1921-2009) nell’opera “Il potere crocifisso” scrisse: “La poesia, più in generale l’arte, ci risveglia: essa cala più in profondità nell’esistenza: fa di noi degli uomini e non delle macchine: rende solari le nostre gioie e laceranti le nostre ferite: ci apre all’angoscia e alla meraviglia”. Il 21 marzo di ogni anno si celebra la giornata mondiale della poesia, e può fare sorridere i tanti che credono che il mondo oggi, più che mai pervaso di tecnologia possa fare a meno dei poeti. Ma siamo nati per fare esperienza di bellezza come ebbe a dire Simone Weil, quella bellezza che per Platone è splendore del vero, e sono convinto che una civiltà si misuri anche dal rispetto che porta ai poeti.

Senza che ci sia bisogno di scorrere i secoli della letteratura italiana e straniera, possiamo limitarci alla nostra terra di Romagna e constatare che non è mancata la ricchezza dei poeti. La loro poesia è scaturita, in parecchi casi, da amare esperienze: la guerra, la prigionia, la malattia, o comunque da sofferenze varie. Penso a Tonino Guerra nel campo di Troisdorf in Germania, o ad Aldo Spallicci messo in carcere perché antifascista, o alla vita drammatica in una solitudine divorante del lughese Lino Guerra, morto suicida nel 1930. Penso alla vicenda amara di Giovanni Pascoli che con la sua poesia ci ha descritto la morte violenta del padre; alla solitudine di un Dino Campana rinchiuso nel manicomio di Castel Pulci vicino a Firenze anche se gran parte delle sue poesie sono precedenti al ricovero.

Ma i poeti sanno anche esaltare la gioia della vita con l’amore che hanno verso la natura e per gli ideali di pace e di solidarietà. La loro poesia si è mossa e si muove su registri diversi: comico, tragico, elegiaco, perché sanno cogliere tutti gli aspetti del vivere. Ravenna, che ha avuto la sorte di ospitare il Sommo Poeta Dante, gli ha dedicato in questi anni celebrazioni varie: conferenze, spettacoli teatrali, concerti e letture davanti al tempietto del Morigia che si protraggono tuttora, e pare che la città si sia davvero risvegliata al suono delle sue terzine e delle sue cantiche.

Qui sta la grandezza di un poeta: nella universalità del messaggio, rimanere attuale. Il poeta ha antenne che sanno cogliere i drammi del suo tempo, con una voce che non dimostra ma risuona, come direbbe il poeta Paul Celan (1920-1970), in un tempo come il nostro, di grida sguaiate, afone ed effimere.

Nevio Spadoni