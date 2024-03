La Giornata dello Sport torna in una nuova veste. Appuntamento il 20 aprile nel parco del Tondo

A Lugo torna la Giornata dello Sport, la tradizionale manifestazione che celebra lo sport lughese e premia gli sportivi. L’appuntamento, che per 51 anni si è tenuto il 26 dicembre, torna però in una modalità tutta nuova che intende valorizzare e dare visibilità a tutte le discipline sportive della città e, al contempo, riconoscere un tributo alle eccellenze agonistiche. All’aperto e in primavera, la 52esima edizione Giornata dello Sport 2024 è in programma sabato 20 aprile nel parco del Tondo.

L’Amministrazione comunale ha affidato a Uisp Ravenna-Lugo l’organizzazione tecnica dell’evento.

Il sindaco Davide Ranalli sottolinea che quella del cambiamento è stata "una scelta presa dopo un’attenta consultazione del mondo sportivo lughese, siamo convinti creerà entusiasmo e ci permetterà di realizzare una bella Giornata dello Sport, rinnovando una tradizione alla quale siamo molto legati". Gabriele Tagliati, presidente di Uisp Ravenna-Lugo aggiunge: "Per noi avere la possibilità di organizzare la Giornata dello Sport a Lugo, è un onore e un impegno che accettiamo con grande piacere, in particolar modo in occasione di questo momento che segna un cambiamento di data e di modalità. Passare da un momento puramente celebrativo a una vera e propria occasione di sport all’aperto, dove ogni associazione sportiva può incontrare la cittadinanza, è già di per sè una grande vittoria per chi come Uisp fa della promozione sportiva una ragione di vita".