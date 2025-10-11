La giornata di ’È Cultura’. Visite gratuite ai Musei Byron, ai Chiostri e all’ex Bubani

Per la settimana di ‘E’ Cultura’, il grande evento nazionale promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) presieduta da Antonio Patuelli, La Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno preparato per visitatrici e visitatori una proposta ricca e articolata di visite a Ravenna per la giornata di oggi (sabato 11 ottobre). La Cassa di Ravenna in particolare apre le porte, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 all’elegante e storico negozio ex Bubani, ora Private Banking della Cassa, in piazza del Popolo, sotto i portici. L’ex negozio, che ospita con continuità mostre dedicate alla storia ed alla tradizione particolarmente locale, presenta in questa occasione anche una mostra specifica in tema con la giornata di ‘E’ Cultura’: con la collaborazione di Lino Venturi e di Felice Nittolo, è stata allestita una mostra che anticipa i temi della Biennale del Mosaico, in programma dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, con una mostra di libri illustrati dedicati al mosaico.

L’esposizione è suddivisa in due parti: in una vetrina sono esposti libri che trattano il mosaico contemporaneo e gli artisti più famosi usciti dall’Accademia di Ravenna, nomi che sono presenti anche nella Mostra permanente del Mosaico contemporaneo del MAR, e che parteciparono alla mostra storica di Ravenna del 1959; l’altra vetrina presenta libri sui mosaici antichi di Ravenna, presenti anche nelle basiliche, nei mausolei e nel battistero.

Un’altra grande novità caratterizza l’edizione 2025 di ‘E’ Cultura’. Nella giornata in cui tradizionalmente banche e fondazioni bancarie aprono gratuitamente alla visita di cittadine e cittadini, scolaresche, turiste e turisti, i propri monumenti ed i propri palazzi, per una iniziativa assieme di conoscenza dei propri capolavori e di festa per la grande tradizione artistica e monumentale del nostro Paese, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti aprirà, per la prima volta nell’evento ‘E’ Cultura’, gratuitamente le porte dei Musei Byron e del Risorgimento a tutti i visitatori e le visitatrici che, anche senza prenotazione, desidereranno visitare in quel giorno le sale dedicate al Grande Poeta inglese ed al Risorgimento. I Musei Byron e del Risorgimento sono aperti gratuitamente per il pubblico oggi dalle 10 alle 18. I Musei Byron e del Risorgimento, grande novità del 2025, non sono però l’unica attrazione della giornata di ‘E’ Cultura: nell’occasione infatti saranno aperti gratuitamente al pubblico anche i Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Saranno visitabili in modalità online anche il Palazzo della Cassa di Ravenna, con una audio e video guida sul sito della Cassa (www.lacassa.com), e il Palazzo della Banca di Imola sul sito www.bancadiimola.it.