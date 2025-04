La giornata di oggi: dai migranti ai giovanissimi

La 45esima edizione del festival degli Aquiloni di Artevento prosegue oggi con una serie di eventi. Si parte alle 11 con l’incontro con Alessandro Metz, attivista e fondatore di Mediterranea. Dalle 15 la testimonianza del pescatore Vito Fiorino, cui si deve il salvataggio di 47 migranti nella tragedia che nel 2013 costò la vita a 368 persone nelle acque di Lampedusa. Parteciperà il regista Alessandro Rocca, autore con Davide Demichelis del docufilm ’A nord di Lampedusa’, dedicato all’esperienza di Fiorino, che sarà proiettato alle 21 in spiaggia. Nell’occasione Artevento conferirà a Fiorino il premio speciale per Meriti di volo. Spazio anche ai giovani alle 18, con la performance del 14enne tedesco Nils Guhl, vincitore lo scorso ottobre del 1° Campionato del Mondo di Volo acrobatico indoor in Cina. Alle 19 ci si sposta al Teatro comunale con una messa in scena de ’L’Uomo Calamita’ di Circo El Grito.