La Giornata europea della cultura ebraica

Il Comune di Lugo anche quest’anno aderisce alla Giornata europea della cultura ebraica, in programma il 10 settembre. Il tema di quest’anno è “La Bellezza”, intesa come chiave di accesso dei luoghi culturali che i beni ebraici rappresentano e anche come argomento per approfondire la peculiarità conservate nei precetti e nelle tradizioni ebraiche. Il programma prevede due incontri, il primo oggi alle 17.30 nella sala Baracca della Rocca Estense di Lugo con Rav Luciano Meir Caro, rabbino capo della Comunità ebraica di Ferrara e della Romagna, terrà la conferenza “La Bellezza nella cultura ebraica”. E domenica 22 ottobre sarà possibile visitare il Cimitero Ebraico di Lugo, in via di Giù 37, ritrovo ore 14,45 per un viaggio attraverso la storia della comunità ebraica di Lugo.