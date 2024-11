La Giornata mondiale del diabete. Ne soffrono diecimila ravennati, ecco come ci si può convivere

Fari puntati sul diabete, oggi, per la Giornata Mondiale del Diabete, condizione questa che non può essere banalizzata per gli impatti sociali ed economici che trascina con sé. Oggi più che mai il diabete si sta confermando come una inarrestabile pandemia.

Oggi si terranno una serie di iniziative per alzare ulteriormente il livello di attenzione dei cittadini ed istituzioni su questa condizione, iniziative che coinvolgono anche il territorio ravennate, nonché in prima persona il past president della associazione medici diabetologi italiani, Amd, Paolo Di Bartolo, responsabile del programma della assistenza diabetologica dell’Ausl Romagna che oggi sarà in Senato per l’evento istituzionale ‘Facciamo squadra attorno al diabete’ in collaborazione con l’intergruppo parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili.

"In Emilia-Romagna quasi 8 persone su 100 vivono con il diabete – spiega il dottor Di Bartolo – e in Romagna sono oltre 82.000 le persone con diabete (a Ravenna diecimila, ndr), a questo numero si devono aggiungere oltre 20.000 persone che già vivono con diabete ma ancora non ne hanno la consapevolezza. Purtroppo questo numero è in costante aumento, in Romagna dal 2010 siamo cresciuti del 30% e si stima che entro il 2040 supereremo la soglia delle 110.000 persone affette da diabete. Invecchiamento della popolazione ed esplosione della obesità sono i fattori che maggiormente trascinano la costante crescita della prevalenza del diabete. Non meno rilevante è la urbanizzazione dei nostri territori, oltre due terzi delle persone con diabete vivono in centri urbani". Proprio su questo tema Ravenna, grazie anche all’impegno del sindaco, del Comune e della Ausl Romagna è entrata nel programma Cities Changing Diabets, per promuovere uno stile di vita sano, il primo baluardo contro il diabete.

"Grazie alla virtuosa alleanza – conclude Paolo Di Bartolo – fra pazienti, istituzioni e società scientifiche di diabetologia l’Italia sarà il primo paese che vedrà la nascita di una legge per l’assistenza alle persone con obesità: il nostro paese, inoltre, sarà uno dei primi in cui potrà essere prescritto e rimborsato l’esercizio fisico come cura. Oggi è un giorno molto importante perché si firmerà in senato il "Manifesto dei diritti e dei doveri delle persone con diabete" documento che si prefigge di indicare una strada per permettere alle persone con diabete di vivere una vita pienamente integrata nella nostra società".

Da sabato, a Ravenna in piazza dell’Aquila e a Faenza presso il Centro commerciale le Maioliche, grazie alla collaborazione della Associazione Diabetici di Ravenna, della Croce Rossa, dei Lions di Ravenna ci si potrà confrontare con i volontari e misurare la glicemia per una efficace sensibilizzazione su un tema di salute così rilevante.

Ugo Bentivogli