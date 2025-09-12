La giovane danza d’autore fra l’Almagià e il teatro Rasi

Oggi seconda giornata dedicata alla vetrina della giovane danza d’autore del Network Anticorpi XL, nell’ambito del festival’ Ammutinamenti’ di Ravenna (info: 320-9552632). Si comincia alle 16.45 all’Almagià con ’LemmyB’. di Nunzia Picciallo. ’Lemmy B’. è uno stravolgimento di prospettiva nel definirsi, una decisione radicale nel pensarsi. In una scena nuda, dove la drammaturgia sonora è un costante sguardo che non lascia scampo, il corpo, come unico dispositivo in grado di riconfigurare grammatiche di potere, sovvertire canoni, esplorare nicchie di piacere e alleanze costituenti.

Alle ore 18 e 19.15 la Fondazione Sabe per l’Arte propone ’Everybody has a fate’ di Riccardo De Simone, performance che invita a riflettere sulla natura del tempo, sul significato del presente e sulla speranza di un futuro che, per quanto incerto, ci chiede di raggiungerlo. De Simone (Bologna, 1993) è danzatore e artista multidisciplinare.

Dalle 18.30 la Vetrina è in scena al teatro Rasi. Si inizia con ’The garden’ di Gaetano Palermo, è artista e coreografo con base a Bologna, una sorta di danza immobile, un fermoimmagine vivente. A seguire (ore 20.45) la danzatrice e coreografa Francesca Santamaria (nella foto) sarà in scena con la ’Good vibes only’ (beta test) che si articola come un beta test, ovvero la prima fase di verifica di un software in condizioni di utilizzo reali da parte di utenti reali.

La serata si concluderà con Violetta Cottini che presenta ’Do fairies have a tail?’, lʼevocazione di un posto segreto, il tentativo di creare un ́esperienza percettiva oltre la dimensione umana. Il titolo stesso, come una formula magica, cerca di lasciar entrare, chi lo desidera, tra le pieghe di qualcosa di misterioso che non è dato sapere. Violetta Cottini, artista piemontese, esplora danza, arti performative e arti visive. Si forma alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano in danza contemporanea. Lavora con Cristina Kristal Rizzo, da due anni collabora con il collettivo DOM- (Leonardo Delogu e Valerio Sirna). Ad oggi approfondisce lo studio dell’arte visiva e dell’installazione in relazione alla performance.