La giunta stanzia 100mila euro per la manutenzione La giunta ha stanziato 100mila euro per la manutenzione straordinaria di parchi e giardini cittadini. I lavori inizieranno entro l'anno per essere completati prima dell'estate, finanziati con l'avanzo di amministrazione e affidati alla ditta aggiudicataria dell'Accordo quadro verde.