La giunta taglia i fondi al Mar e alla Classense

Un’ulteriore spallata al Museo d’Arte (Mar) della nostra città, quella inferta dall’ennesimo taglio di fondi previsto a bilancio dalla giunta de Pascale. (...)

Da tempo chiediamo un nuovo corso per le politiche culturali (...) occorre imboccare la strada del cambiamento, del rilancio del Mar e del più deciso sostegno alla biblioteca Classense. Ed è altresì necessario ridurre in maniera cospicua il sostegno del Comune ad attività che non producono alcuna utilità per Ravenna: prima fra tutte Ravennantica. (...)

Con le scelte della giunta nel bilancio di previsione 2023, a sostegno delle attività del Mar vengono assegnati solo 280.000 euro: una riduzione vertiginosa se si considera che la quota dell’anno precedente si assestava su una cifra già risicata di appena 400.000. Uno stanziamento ridicolo (...). Ma la scure (...) si abbatte impietosamente anche sulla prestigiosa biblioteca Classense. Qui, infatti, i tagli ammontano a 340.000 euro, portando così la dotazione finanziaria a 800.000 euro. A fronte dei 900.000 euro per (...) Ravennantica. Come definire il fatto che metà dei già modesti incassi del Mar vadano a Ravennantica, se non con la parola inaccettabile? E cosa dire che 200.000 euro degli 800.000 previsti per la Classense, vadano a Ravennantica per la gestione di Museo Classis e Casa Dante?

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi