La Giunti apre al posto della Fratelli Lega

Entrare nei suoi locali era come fare un balzo indietro nel passato: l’insegna con i caratteri del primo Novecento, l’alto soffitto a volta, i banconi e le scansie della storica ebanisteria Casalini, fucina della migliore tradizione artigianale della falegnameria faentina e, in vetrina, i vecchi pennini in metallo, gli ex libris personalizzabili, la ceralacca per chiudere le corrispondenze a mezzo posta, le carte patinate e nelle vetrinette le gloriose pubblicazioni dell’editoria locale come ‘La Piè’, ‘Faenza’ e l’opera di Evangelista Torricelli. Chi dice che i muri non possano parlare? I locali di corso Mazzini 31 e 33 a Faenza, per tutto il Novecento, erano sempre stati meta di studiosi, appassionati e studenti. Da oggi tutto questo non c’è più, ma non tutto è perduto e chi immaginava un altro negozio di abbigliamento lungo il corso ‘buono’ di Faenza non resterà deluso: la storica cartolibreria Lega cede il passo a una libreria. Dopo oltre 110 anni di attività nei locali che accoglievano quello che una volta era lo Stabilimento Grafico Fratelli Lega, libreria, casa editrice e cartolibreria, cambia pelle ma non di tanto.

Il luogo, conosciutissimo dai faentini, ai piedi di uno dei palazzi storici nel cuore della città che recano ancora sulle aperture che danno sulla strada il nome dei proprietari e la ragione sociale, da febbraio ospiterà uno dei punti vendita di Giunti al Punto, la catena di librerie fiorentine, leader nella narrativa e saggistica, nella divulgazione e manualistica, nell’editoria per ragazzi e la prima infanzia, nei libri d’arte e nell’editoria scolastica. Malgrado la tipografia continuasse con importanti collaborazioni universitarie e settori dell’editoria, dal periodo della pandemia da Covid, causa la contrazione del mercato del settore e un cambio di rotta nelle strategie imprenditoriali della famiglia, dopo una storia lunga ben oltre il secolo, i locali su corso Mazzini erano stati messi in vendita. E in questi giorni il lavoro di alcuni facchini, che avevano preso a svuotare i quasi 300 metri quadrati di attività, aveva dato i primi indizi della novità che ormai era nell’aria da tempo: una nuova attività che potrà contare su uno dei punti commerciali più appetibili del centro storico.

A occuparsi del progetto di ristrutturazione è stato incaricato lo studio tecnico faentino Baraldini-Zauli al quale è stato chiesto di svuotare degli arredi prima di intervenire sulla parte impiantistica e strutturale. La bella novità è quindi rappresentata dall’arrivo di un’attività legata alla cultura, un punto vendita della Giunti che sicuramente farà felici i faentini appassionati di libri ma che guarda anche al futuro con offerte dell’editoria digitale e di servizi che ormai non possono mancare. Il locale, acquistato da un ravennate, secondo le informazioni, è stato affittato direttamente alla Giunti, catena che conta circa 260 librerie sparse in Italia tra i centri storici, centri commerciali, aeroporti, stazioni e città turistiche. Un importante investimento che di sicuro arricchirà l’offerta nel settore in città che al momento conta tre librerie in centro storico. Secondo le indicazioni la nuova libreria su corso Mazzini inaugurerà nei primi mesi del nuovo anno, verosimilmente a febbraio. In questi giorni alcuni facchini stanno svuotando i locali al 31 e 33 di corso Mazzini e sembra che molti degli arredi più pregiati, quelli usciti dall’ebanisteria Casalini, che aveva sede tra viale Baccarini e via Nuova, possano rimanere nell’alveo del patrimonio pubblico, affinchè non vadano perduti. Non è escluso che possano essere donati al Comune che in futuro potrebbe esporli e impiegarli in uno dei tanti poli culturali per il pubblico.