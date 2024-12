"La golena scavata e lasciata ’incompiuta’"

A fare le spese della tragica alluvione che lo scorso 19 settembre ha colpito Traversara con la rottura dell’argine sinistro del Lamone, proprio in prossimità dell’abitato, è stata anche la golena che si trova più a valle, sempre sul lato sinistro, dopo Mezzano, tra Villanova e Glorie. L’ampio spazio, infatti, è stato utilizzato nei mesi scorsi come ‘cava di prestito’, al fine di recuperare materiale utile alle lavorazioni del cantiere che è stato immediatamente allestito a monte, proprio per cercare di chiudere la rotta il prima possibile, oltre al rafforzamento di tutto l’argine che, in conseguenza della forte pressione dell’acqua, si era ammalorato. A essere allarmati dai lavori di scavo e trasporto della terra che si stavano svolgendo nella golena sono stati gli abitanti della zona, che si sono visti comparire dall’oggi al domani escavatori e camion. "La zona, però, non è stata recintata in alcun modo – spiegano i cittadini residenti in zona –, nessun cartello con ‘lavori in corso’ o la firma del responsabile di cantiere, come invece era avvenuto anche altre volte lungo l’argine".

La golena negli anni passati è stata utilizzata spesso come campo di addestramento per i cani da caccia. "Durante gli scavi hanno ampliato anche il letto del fiume di circa 10 metri – raccontano i testimoni dei lavori – per una lunghezza di circa 200 metri". A destare preoccupazione è stata poi la fine improvvisa degli stessi lavori, che hanno lasciato dietro di sé una sensazione di ‘incompiuto’. "La prima parte dell’argine di scavo è fatta bene e rettificata – spiegano gli abitanti – mentre, da un certo punto in poi, sembra essere stata ‘tirata via’. Il timore è che venga lasciata così, anche perché si è creato una specie di cordolo, alto circa un metro, che non permette il deflusso regolare dell’acqua una volta entrata in caso di piena del fiume". Proprio come sta avvenendo in questi giorni. La golena, infatti, è stata invasa dall’acqua del Lamone in piena. Il cantiere sull’argine era gestito dall’autorità di bacino, quindi dalle Regione. Sono, infatti, fonti regionali che rassicurano i cittadini di Glorie e Villanova sul fatto che i lavori non siano finiti. "I lavori di sistemazione saranno fatti quando sarà possibile lavorare – rassicurano fonti dell’ufficio stampa regionale –, in funzione delle condizioni del terreno". Con il sopraggiungere dell’inverno si sono interrotti vari cantieri sugli argini di quasi tutti i fiumi romagnoli, in attesa che le condizioni meteo possano migliorare.

Matteo Bondi