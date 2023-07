La ‘Gran Partita’ di Mozart Dolci note con LaCorelli

La rassegna organizzata da Ravenna Festival al museo Classis in collaborazione con RavennAntica, dal titolo ‘Qualunque melodia più dolce suona’, continua con due nuovi eventi in programma oggi e venerdì pomeriggio alle 18.30. Le introduzioni storiche sui temi ‘A tavola con Teodorico’ e ‘Ravenna tra mare e terra’, affidate rispettivamente a Sara Morsiani e Kevin Ferrari, concludono due dei cinque percorsi attraverso la storia di Ravenna. Oggi il fronte musicale è rappresentato dai fiati dell’orchestra LaCorelli, che Jacopo Rivani (foto) dirige nella Serenata n. 10 di Mozart, detta ‘Gran Partita’. La famiglia di strumenti è la stessa per il concerto di venerdì, ma in questo caso sono protagonisti gli ottoni: i Romagna Brass (Marco Vita e Matteo Fiumara alle trombe, Maikol Cavallari al corno, Damiano Drei al trombone e Fausto Civenni alla tuba) per un itinerario nel Barocco con Palestrina, Purcell, Bach, Händel… Nell’intervallo del programma musicale, Lorenzo Carpinelli legge episodi dalle Metamorfosi di Ovidio.

Biglietti 5 euro, validi per l’ingresso al museo Classis in una data successiva fino al 3 settembre compreso.

Per informazioni e prevendite si può chiamare il numero 0544.249244 o visitare il sito internet www.ravennafestival.org.