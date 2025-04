La grande festa. Tanto entusiasmo per Carlo e Camilla: "È un avvenimento"

"Erano anni che non si vedeva una folla così per Carlo e Camilla. A Londra solo per l’incoronazione c’era questo fermento". La giornalista di un’agenzia britannica, volata dalla capitale inglese, si guarda intorno. La piazza è in fermento: cappellini, cartelli, bandierine. C’è chi si lamenta perché aspetta da cinque ore e non ha la visuale che avrebbe voluto, chi si affaccia dai balconi degli edifici. Tutti cercano informazioni: quando arriveranno i reali e il presidente della Repubblica, dove sono, cosa stanno facendo. Ci sono i bambini delle scuole in prima fila, tutti i sindaci del territorio, i fedelissimi e gli anziani curiosi, i giornalisti italiani inglesi: tutti uniti dalla sensazione che questa sia una giornata irripetibile. La città è blindata da ore, sui palazzi ci sono i cecchini a sorvegliare le piazze e le strade, si entra a scaglioni man mano che ci si avvicina alle zone in cui è previsto l’arrivo delle autorità.

Il fermento è iniziato in mattinata. O forse ancora prima, nella notte in cui le strade sono state tirate a lustro, pulite per presentarsi nella veste migliore possibile. In via IV novembre poco prima di mezzogiorno c’è Susan, atterrata con le amiche da Chesterfield, nel Derbyshire. Attende di entrare in piazza del Popolo: "Siamo arrivate due ore fa, prima volta a Ravenna. Visitare la città? Non sono mica qui per quello, sono qui per vedere il re!". Riccardo Massi, da Ascoli Piceno, aspetta dalle 6 del mattino in piazza San Francesco, per essere sicuro di essere in prima fila all’arrivo dei reali. Mostra una cartolina firmata da Carlo III e Camilla: "È una delle tante. Ho scritto molte volte alle loro maestà, la prima delle quali nel settembre 2023 in occasione della loro incoronazione e del primo anniversario della scomparsa della compianta regina Elisabetta, poi sono seguite altre lettere. Dopo circa tre mesi mi hanno sempre risposto con lettere in cui mi ringraziavano per i miei messaggi di affetto". Anna Tolu, accanto all’amica Silvia Baccini, vive a Forlì ma è stata più volte a Londra a seguire gli eventi più sentiti legati alla corona britannica: "Appena saputo della visita ci siamo organizzate e abbiamo preso un giorno di ferie. Io sono appassionata di Inghilterra, la sua storia, le sue tradizioni, la royal family. Sono stata al ’Trooping the color’, al Giubileo della Regina, al matrimonio di Harry e Megan... Non potevo perdere questa occasione".

E per le strade fin dal mattino c’erano anche e soprattutto i ravennati, con l’orgoglio malcelato di vedere le attenzioni di tutto il mondo rivolte alla propria città. "È un avvenimento" dice Raffaella Bernardi, che dà una sbirciata alla piazza del Popolo già piena alle 11, con l’arrivo dei reali e del presidente della Repubblica programmato per il primo pomeriggio. Verdiana Mambelli è in bicicletta, racconta che le hanno fatto qualche storia per lasciarla passare dai cancelli. Si guarda intorno: "Sono mesi che ne parliamo un po’ tutti perché non siamo molto abituati ad avere dei re, quindi c’è un po’ di curiosità".

Col passare delle ore cresce l’attesa. Sono in città, ma chissà dove. Sono in città e stanno arrivando. Dietro agli stand in piazza del Popolo produttori, chef, bambini, associazioni, ballerini e sfogline hanno formato tutti insieme un insolito comitato di accoglienza. Loredana Cortecchia e Paola Marchi del Mercato Coperto chiudono cappelletti da ore: "Abbiamo iniziato verso le 10", dicono. Alle loro spalle si apre un mondo di bottiglie pregiate, specialità gastronomiche. All’opera ci sono chef conosciutissimi come Carlo Cracco, Massimo Bottura e Max Mariola. "È un’emozione essere davanti alle autorità" ha detto Cracco, arrivato a promuovere il prosciutto di agnello gallese Igp. E poi le specialità, tra cui il Parmigiano reggiano abbinato al whisky scozzese, in un ponte culinario: "Siamo sicuri che questo abbinamento piacerà molto al re".

sa.ser.