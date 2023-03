La grande fuga dagli ospedali "Non si trovano infermieri, sono i meno pagati d’Europa"

Non sono solo i medici, sempre meno e costretti a turni di lavoro massacranti, ad essere in difficoltà in questo momento in cui la sanità locale e nazionale sta attraversando una grossa crisi. Anche gli infermieri pagano sulla pelle anni di tagli che si sono trasformati in condizioni di lavoro, per chi resta e resiste, inaccettabili. "La cronica carenza di personale rende sempre più difficile soddisfare il fabbisogno" assicura Luca Fusaroli, segretario NurSind Ravenna.

"Gli infermieri – continua – sono difficili da reperire e già da tempo stanno arrivando da altri Paesi, ma è complicato, c’è il problema della lingua e anche della preparazione professionale". Fusaroli si chiede dove si vuole arrivare prima di mettere mano alla situazione. "La Regione ha bloccato il turn over dal dicembre dello scorso anno – continua Fusaroli – e poi si parla di potenziare la sanità territoriale, ma come è possibile se con questi numeri a malapena di riescono a mantenere i servizi esistenti?". Il segretario del Sindacato delle professioni infermieristiche parla di un inevitabile disinnamoramento della professione, che si misura nei numeri attuali delle scuole, dove quelli che entrano sono nettamente inferiori rispetto a chi completa il ciclo di studi. "Questa inversione di tendenza – prosegue il segretario – è legata agli stipendi non appetibili, alla mole di lavoro, alle responsabilità mai riconosciute e alle tutele non adeguate. Come stipendi siamo i meno pagati d’Europa, superati in negativo solo dalla Grecia. Sempre più spesso i colleghi vengono chiamati nei giorni di riposo per coprire turni e questo porta a uno stress e a una stanchezza enormi. Ci sono infermieri che lasciano il pubblico per il privato, ma c’è anche chi lascia per intraprendere un altro lavoro perché non ce la fa più". Tra i settori più penalizzati ci sono sicuramente quelli legati alle emergenze, come pronto soccorso e 118, ma anche le medicine sono in affanno.

"Sono anni che la situazione peggiora – conclude Fusaroli – e adesso è diventata insostenibile. Il problema è che ancora non abbiamo toccato il fondo".

