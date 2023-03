La grande musica Da Laurie Anderson alla pianista Martha Argerich

Sono le città invisibili di Italo Calvino il filo conduttore della 34° edizione di Ravenna Festival, che animerà non solo Ravenna ma l’intera provincia dal 7 giugno al 23 luglio con una serie di anteprime in programma dal 28 maggio al 4 giugno. Si parte con una doppia inaugurazione il 7 e l’8 giugno, che vedrà protagoniste rispettivamente Laurie Anderson e Martha Argerich affiancata da Mischa Maisky, entrambe al Pala de André. Nella costellazione di solisti del programma estivo spiccano Anne-Sophie Mutter (22 giugno Pala de André), Leōnidas Kavakos (14 e 15 giugno a Sant’Apollinare in Classe e il 18 giugno al Pala de André con l’Orchestra giovanile Cherubini), Yefim Bronfman (24 giugno Pala de André)e Beatrice Rana (6 luglio Pala de André). Quest’ultima suona Rachmaninov per una serata con le stelle del balletto (il programma danza conta anche la prima italiana di WE, the EYES di Emio Greco e Pieter C. Scholten il 23 giugno all’Alighieri). In programma anche Acarnesi di Aristofane riletto da Marco Martinelli a Yellow Shark di Frank Zappa proposto dal PMCE – Parco della Musica Contemporary Ensemble (9 giugno Pala de André) e le Folk Songs di Berio affidate all’Icarus vs Muzak Ensemble (9 luglio teatro...