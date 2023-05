La grande paura Oggi scuole chiuse ed è arrivato l’esercito Si teme il disastro

La cartina è perlopiù blu e azzurra. Blu è quasi tutta la zona sud di Ravenna, a eccezione delle Ville Unite: Castiglione, Savio, Fosso Ghiaia, Coccolia, Gambellara, Ghibullo, Longana, San Bartolo, Classe, Madonna dell’Albero, Pilastro, Filetto, Ragone, San Marco. Il blu poi lambisce la città su tre lati e arriva a Borgo Montone, Ponte Nuovo, Porto Fuori, Fornace Zarattini. E poi Piangipane, Santerno, Camerlona, Ammonite, Mezzano, Torri, Savarna. Tutta la zona nord, compresa Sant’Alberto, è invece azzurra.

Sono i luoghi in cui si teme che possa arrivare l’alluvione oggi, con l’allerta meteo rossa per l’arrivo di una forte perturbazione che dovrebbe proseguire anche domani. Le zone blu sono quelle dove le alluvioni sono ’poco frequenti’, quelle azzurre ’rare’. Eppure, con queste premesse, qui si teme un nuovo ’3 maggio’, con argini rotti ed esondazioni nei centri abitati, è ritenuto concreto: al punto che oggi le scuole di tutta la provincia (a eccezione di Cotignola e Massa Lombarda) restano chiuse, così come a Ravenna e a Cervia i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili, i centri socio-occupazionali, le palestre, gli impianti sportivi e i cimiteri. Anche i mercati ambulanti sono stati sospesi, a Ravenna come a Faenza, così come il museo NatuRa a Sant’Alberto. Si prevedono, inoltre, disagi anche per il trasporto pubblico. Vista la situazione difficile la Discesa dei Fiumi Uniti, che si sarebbe dovuta svolgere questa domenica, è stata rinviata al 18 giugno.

Ieri alle 13 si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura e "per la notte – si legge in una nota della Prefettura – è stato predisposto un assetto delle forze dell’ordine che presidieranno il territorio, fornendo ai sindaci laddove dovesse sorgere la necessità di procedere a evacuazione della popolazione, per altro già disposta dai sindaci per quella più strettamente a ridosso di fiumi o argini collassati in precedenza".

Dopo l’emergenza di due settimane fa è stato coinvolto anche l’esercito, con una squadra del 66esimo reggimento aeromobile Trieste composta da 10 uomini e da relativi mezzi alloggiata nel Comune di Castel Bolognese, pronta a offrire supporto. I militari del poligono di addestramento di Foce Reno invece saranno a Faenza. Nel frattempo i volontari della Protezione civile monitoreranno gli argini dei fiumi, mentre il personale dei Consorzi di Bonifica terrà controllato il reticolo secondario.

Ieri sono stati attivati anche gli strumenti di allerta telefonica ’Alert System’ per la popolazione, previsti nei piani di Protezione civile: ci si può iscrivere su http:registrazione.alertsystem.it, indicando il Comune di residenza e il numero di telefono.

A tutti comunque si raccomanda di evitare gli spostamenti non necessari, mettere oggetti o veicoli in sicurezza, prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, stare lontani da spiagge e zone allagabili, non accedere ad argini e capanni, non usare i sottopassi se allagati e, in caso di alluvione, non accedere ai locali interrati e recarsi ai piani più alti.