La grande Romagna del collezionista. Dieter Schmid

Si inaugura sabato alle 17 a Fusignano, al museo civico San Rocco in via Vincenzo Monti 5, "Una grande Romagna", mostra pittorica della collezione Dieter Schmid, uno dei grandi collezionisti e appassionati d’arte del territorio romagnolo artistiche. La mostra offre al pubblico uno sguardo e una prima riflessione sulla luminosa vicenda collezionistica che ha visto protagonista Schmid, concentrandosi sull’arte romagnola del secondo Novecento. L’esposizione, curata da Paolo Trioschi, si articola in tre sezioni tematiche dedicate alla figura, al paesaggio e alla natura morta, mentre piccole monografiche vengono riservate a due pittori che nella collezione sono particolarmente rappresentati: Claudio Neri e Francesco Verlicchi. Alle pareti saranno visibili opere di oltre 40 artisti: Primo Costa, Nevio Bedeschi, Giuseppina Zardi, Umberto Folli, Dioscoride Dalmonte, Giuseppe Tampieri, Giulio Avveduti, Piero Dosi, Giulio Ruffini, Luigi Varoli, Giovanni Maiardi, Ettore Panighi, Renzo Morandi, Enzo Morelli, Cesare Baracca, Massimiliano Fabbri, Vanni Spazzoli, Ettore Bocchini, Osvaldo Piraccini, Felice Baroni, Roberto Sella, Gaetano Giangrandi, Gino Coari, Obes Gazza, Violetta Branzanti, Giovanni Pini, Ermes Baioni, Ermanno Toschi, Orazio Toschi, Maceo Casadei, Marino Trioschi, Pier Claudio Pantieri, Tommaso Dalla Volpe, Luca Argelli, Anacleto Margotti, Claudio Neri, Teodoro Orselli, Cafiero Tuti, Giuseppe Bedeschi, Giulio Avveduti, Giulio Ruffini, Francesco Verlicchi, Giuseppina Zardi, Osvaldo Piraccini e altri ancora. Promossa dal Comune di Fusignano in collaborazione con Auser Fusignano, la mostra è a ingresso gratuito e sarà visibile fino al 23 febbraio il sabato dalle 15 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; chiusa il 25 dicembre e 1 gennaio. Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Fusignano allo 0545 955665.