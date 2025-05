La grande sfida delle infrastrutture a Ravenna

Ravenna è una città dal potenziale straordinario, ma che purtroppo risulta ancora indietro in diversi ambiti strategici. Tra questi, le infrastrutture – sia digitali che fisiche – rappresentano un tema cruciale per il futuro del territorio, eppure continuano a ricevere un’attenzione insufficiente. Nonostante la loro importanza possa sembrare meno tangibile, le infrastrutture digitali sono determinanti per lo sviluppo di Ravenna. È essenziale migliorare l’accesso a internet ad alta velocità e implementare altre tecnologie digitali per sostenere imprese, cittadini e il settore turistico. Questi interventi sono fondamentali per garantire una crescita competitiva e inclusiva.

Il sistema di trasporto pubblico locale presenta gravi lacune che penalizzano la mobilità dei cittadini e rendono alcune aree difficilmente accessibili. Forza Italia sottolinea da tempo la necessità di intervenire, con particolare attenzione al trasporto scolastico, soprattutto verso le frazioni. Questo servizio risulta spesso inadeguato, mal organizzato e privo di una coordinazione efficace tra il Comune e Start Romagna. Le carenze infrastrutturali non sono solo un problema pratico, ma hanno conseguenze profonde sul tessuto sociale ed economico di Ravenna. Ostacolano la crescita economica, limitano lo sviluppo portuale e penalizzano le attività collegate. Inoltre, influiscono negativamente sulla qualità della vita dei residenti, riducendo l’accesso a servizi essenziali, opportunità lavorative e una mobilità efficiente.

Ravenna rischia di perdere terreno rispetto ad altre città italiane ed europee. L’assenza di una visione politica chiara e decisionista negli ultimi anni ha prodotto immobilismo e un ritardo preoccupante. È fondamentale invertire questa tendenza attraverso degli investimenti mirati per il miglioramento delle infrastrutture portuali, inclusi l’escavo dei fondali e la realizzazione di nuove aree logistiche; un piano di sviluppo della viabilità che sia moderno, pratico e integrato, la revisione di progetti inefficaci e mai realizzati, privilegiando soluzioni concrete e sostenibili.

Nicola TrittoSegretario Comunale Forza Italia Ravenna