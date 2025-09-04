La grande sfida di cinque canottieri. Da Pola a Ravenna su una barca a remi

Una sfida per unire due coste e per entrare nel Guinness dei Primati. Una sfida d’altri tempi, verrebbe da dire: la traversata a remi del mare Adriatico da Pola a Ravenna. Ovvero quasi 130 chilometri da percorrere, secondo l’idea dei partecipanti, in meno di 17 ore mentre attualmente, una sorta di record ufficioso è di 19 ore, dalla Croazia ad Ancona.

’Attraversare per unire’, ovvero la traversata dell’Adriatico è stata ideata e pensata da atleti del presente e del recente passato, legati alla Canottieri Ravenna. E saranno cinque i canottieri che lavoreranno sui remi dell’imbarcazione di 12 metri: quattro vogano e il quinto sarà una sorta di timoniere che, nel suo turno di 30 minuti dovrà anche riposare.

La velocità in mare dell’imbarcazione dovrebbe essere di 6 nodi che mediamente, però, diventerà di 4 nodi, visto il momento di stop quando ci sarà il cambio ai remi. Un momento che, i protagonisti hanno stimato in 5 minuti anche se, dalle prove effettuate, potrebbe anche non superare i 3’ di rallentamento. A bordo dell’armo saranno, come detto, in cinque: Nicola Catenelli, l’ungherese di nascita e ravennate d’adozione Gergo ’Jay’ Cziraki, Nicola Calisi, Riccardo Pozzi e Matteo Rosetti. Il gruppo sta già lavorando da tempo per questa impresa, con il sostegno di aziende del territorio e non solo: assieme all’armo ci sarà una barca a vela d’appoggio con infermiere e un medico, oltre al capitano. Non c’è ancora l’assoluta certezza sulla data programmata per la traversata: infatti al momento la finestra prevista è dal 13 al 16 settembre con la partenza per Pola da dove partirà l’avventura vera e propria. Ma, ovviamente, se le condizioni meteo e del mare dovessero essere avverse, allora sarebbe necessario un rinvio, non semplice, certo, per l’organizzazione messa in piedi dal gruppo.

"L’obiettivo è di cogliere questo momento – raccontano alla conferenza di presentazione i protagonisti della traversata – per provare anche a realizzare il tempo record e per quei giorni le previsioni dovrebbero essere buone. Al termine della traversata, poi, dandoci giusto il tempo di rifiatare e sistemarci, terremo un convegno direttamente a Marina di Ravenna. Infatti l’idea di questo viaggio in barca a remi, non è solo legato all’impresa sportiva, piuttosto a puntare il dito sulla tutela del mare e dell’ambiente marino. Insomma consumare meno per regalarci un futuro migliore, anche per dare una certa visibilità alla Canottieri Ravenna, cui siamo tutti legatissimi, come siamo legati al nostro mare Adriatico".

u.b.