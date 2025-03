La Granfondo Via del Sale è attrattiva anche per le donne

È uno degli appuntamenti fissi del calendario ciclistico italiano e, anno dopo anno, si è trasformata in occasione per godersi un weekend primaverile tra le bellezze del territorio. Ma in pochi sanno che la Granfondo Via del Sale Fantini club, in programma a Cervia domenica 6 aprile, è anche una delle gare ciclistiche amatoriali più partecipate dalle donne: un’incoraggiante eccezione, dal momento che, purtroppo, la componente femminile resta minoritaria in questo genere di manifestazioni. Sebbene i numeri parlino di una crescita costante del ciclismo al femminile (l’ultimo dato, del 2023, registra un +7,76% rispetto al quadriennio precedente), il fenomeno rimane una nicchia in uno sport prevalentemente maschile.

I tesserati a Federciclismo nel 2023 erano poco meno di 100mila, tra cui 66.795 atleti: 59.948 uomini e ‘solo’ 6.847 donne. L’unico settore in cui le donne sono quasi alla pari con l’altro sesso è quello degli ufficiali di gara (ce ne sono 299, contro 572 uomini). Nei grandi eventi amatoriali come, appunto, le granfondo, la partecipazione è quasi al 90% maschile: ad allontanare le cicliste è, probabilmente, la percezione che si tratti di eventi fortemente competitivi; dunque, più adatti a un pubblico maschile, avvezzo a misurarsi su velocità e potenza in un percorso molto impegnativo.

Cosa rende, allora, la Granfondo via del Sale attrattiva nei confronti delle donne e più lontana dal pregiudizio, tipicamente maschilista, secondo cui le donne ‘non sarebbero fatte per la competizione’, men che meno in sella alle due ruote?

Sicuramente, la possibilità di scegliere fra due tracciati: uno più sfidante, da 147 km, con quattro salite e un dislivello di 1.773 metri, e uno più abbordabile, da 102 km, con due salite e un dislivello di 991 metri. Un buon compromesso tra attività sportiva e possibilità di scoperta del territorio.

Rispetto ad altri eventi di questo tipo, inoltre, la Granfondo di Cervia ha dalla sua un’atmosfera piacevole e rilassata, sempre in equilibrio tra una sana passione per il ciclismo e momenti di relax vista mare. E in caso di foratura? Niente panico: lungo il percorso sono garantiti 4 punti ristoro e altrettanti per l’assistenza meccanica.

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno della gara, ma il 4, 5 e 6 aprile ci si potrà iscrivere solo al villaggio allestito al Fantini Club. Info: https://www.fantiniclub.com/

Maddalena De Franchis