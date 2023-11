La grattugia e i modi di dire romagnoli

Se qualcuno riusciva a cavarsela per un pelo dal pericolo, confidava: "A m’la só sgavagnêda pr’un bus d’gratusa" (Me la sono cavata per un buco di grattugia). La grattugia è un arnese pericoloso, ed è difficoltoso passare senza danni attraverso uno dei suoi buchi. "Sta’ atént a non gratêt al dida", diceva la mamma al bambino che provava a grattugiare il formaggio secco. Se invece il grattamento riguardava la testa erano dolori: "U j è da gratês la tësta" voleva dire che c’era da preoccuparsi. Il grattare introduce una curiosa filastrocca: "Chi à la rógna grata, chi u n’à e’ marid l’acata, chi ha la ròca fila, chi n’à e’ marìd suspira" (Chi ha la rogna gratta, chi non ha marito lo cerca, chi ha la rocca fila, chi non ha marito sospira).