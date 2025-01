La Guardia costiera ausiliaria. Un corso per diventare volontari

Diventare volontari della Guardia costiera ausiliaria. Si può fare grazie a un corso, che prenderà il via il prossimo 31 marzo a Ravenna. I partecipanti potranno acquisire competenze in ambiti cruciali per la gestione delle emergenze in mare e la tutela dell’ambiente. È organizzato da Guardia costiera ausiliaria VIII Regione Emilia-Romagna Odv e aperto a tutti. Al termine del corso, i volontari saranno pronti a svolgere diverse funzioni in ambito marittimo, ambientale e di protezione civile, tra cui il pattugliamento costiero, l’avvistamento e la segnalazione di incendi boschivi, la gestione delle comunicazioni radio in situazioni di emergenza, il supporto durante eventi legati a frane, alluvioni e altre calamità naturali e l’assistenza alla popolazione in caso di emergenze.

"Diventare volontario della Guardia costiera ausiliaria significa entrare a far parte di un’organizzazione che ha un impatto diretto sulla sicurezza della comunità – spiega il neo presidente di Guardia costiera ausiliaria Maurizio Gentilini –. I volontari sono formati per affrontare situazioni di emergenza, contribuendo in questo modo a proteggere il territorio e le persone". Le lezioni saranno sia teoriche sia pratiche. "Essere ben preparati – conclude Gentilini – è il nostro primo passo per garantire che le operazioni di soccorso e protezione civile possano svolgersi in modo efficiente e sicuro".

Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 31 marzo. Per maggiori dettagli e per iscriversi è possibile chiamare 353 4309407 o scrivere a info@guardiacostaus-ravenna.it