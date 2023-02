Nei giorni 8, 9, 10 febbraio, l’Istituto Tecnico Agrario Itas “Perdisa” di Ravenna ha ospitato la Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna per parlare delle attività svolte dalla nostra Associazione nell’ambito del Volontariato e della Protezione Civile. Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte è stato spiegato in cosa consiste la partecipazione attiva per una associazione come la Guardia Costiera Ausiliaria che, oltre a riconoscersi in pieno nei valori del Volontariato, è impegnata anche sul fronte della Protezione Civile. Il piano di studi dell’Istituto agrario, per sua natura, tocca aspetti relativi ad alcune criticità del nostro territorio quali quella idrica e idrogeologica.