La guerra a Lugo, un percorso della memoria

Emergono oggi in diversi luoghi di Lugo, testimonianze della fine della guerra in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Come un fiume carsico. Merito di Paolo Gagliardi e Mauro Antonellini, animatori di ‘Storia e memoria della bassa Romagna’, che hanno creato un originale percorso della memoria tramite pannelli con gigantografie di foto d’epoca collocate nei posti dove furono scattate. Si rende bene l’atmosfera di quei giorni dopo i tragici bombardamenti del 9 aprile 1945 quando un’enorme flotta di bombardieri B29 americani oscurò il nostro cielo per preparare l’offensiva che avrebbe liberato dai tedeschi la val padana e posto fine alla guerra. Si entra nella macchina del tempo e si vedono i lughesi smarriti e incuriositi attorno ai mezzi blindati degli alleati. Anche i militari tedeschi prigionieri sono ripresi, sorridenti, poiché la guerra per loro è finita ed hanno salvato la pelle. Struggente, invece, la foto in abito buono della intera famiglia Fenati, scomparsa con altri nel rifugio crollato in seguito ai bombardamenti nell’attuale parco del Loto.

Lugo compare piena di rovine: via Cento, via Garibaldi, il Pavaglione scoperchiato, il monumento di Baracca ancora avvolto nei sacchi di protezione, drappi bianchi alle finestre a testimoniare la resa e l’assenza di cecchini. Curiosa l’immagine dei militari indiani integrati nell’esercito inglese, che entrano per primi nella nostra città nei pressi di viale Europa dove ora vi è un monumento a loro dedicato. Un anticipo di globalizzazione. La ricerca del materiale è stata possibile grazie al fondo Giovannini presso la biblioteca comunale, all’archivio di Paolo Guerra e all’Imperial War Museum. Per chi è interessato a fare un tuffo nella nostra storia recente, ma non così lontana, Lugo offre un’ottima occasione. Sapere che in quel determinato punto della città 80 anni fa è successo uno specifico evento, comprovato da immagini, permette di riviverne il contesto e lo spirito del tempo. In fondo, la storia siamo noi.

Angelo Ravaglia,Università popolaredi Romagna