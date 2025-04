La guerra dei dazi deve essere disinnescata

La vera e propria guerra scatenata dalla presidenza degli Stati Uniti in tema di dazi è un pericolo per tutte le economie mondiali e per tutte le nostre imprese, perché rischia di innescare una recessione globale ed una nuova impennata del costo del denaro che frenerà acquisti e investimenti. Ci sono filiere, territori e aziende che sono in prima linea ad affrontare lo tsunami che si è abbattuto sul mercato globale. E l’Emilia-Romagna è tra questi.

Il centro studi di Confartigianato ha rilevato come il 66,9% delle micro e piccole imprese e aziende artigiane emiliano-romagnole si senta impattato direttamente o indirettamente (crisi dell’automotive, minori vendite e/o recessione in Germania), valore che sale all’82,5% tra le imprese manifatturiere. L’esposizione alla crisi aumenta con il crescere della dimensione aziendale. Il 69,7% delle mpi manifatturiere intervistate esporta direttamente e/o indirettamente sui mercati esteri. Il 38,4% esporta invece direttamente o indirettamente verso gli Stati Uniti. Tra queste imprese, in media, il 10,5% del fatturato annuo viene dalle vendite sul mercato Usa.

Tra le imprese manifatturiere che esportano, il 40% prevede una stabilità delle proprie esportazioni nei prossimi 12 mesi, il 29,2% un calo delle esportazioni. Di fronte alle sfide e incertezze poste dai mercati internazionali l’87,7% delle imprese manifatturiere che esporta ha adottato o ha in programma di adottare delle contromisure. Per Confartigianato ora è più che mai necessario che i governi europei mettano in campo azioni concrete e calibrate per prevenire il rischio di una vera e propria pandemia economica, agendo in fretta ed in modo coeso. Un’occasione, per la UE, di dimostrarsi anche capace di evitare quei tempi lunghi e quella pesante burocrazia che da sempre la fa sentire lontana da imprenditori e cittadini.