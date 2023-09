La guerra delle slot "Troppo vicina al Cinemacity" Respinto il ricorso della sala giochi

La sala slot non può stare a meno di 500 metri dal cinema, considerato luogo sensibile e di aggregazione al pari di scuole, parchi, teatri, musei, chiese. E così quella che si trova all’interno del Cinemacity dovrà abbassare definitivamente i battenti. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello del gestore della sala dentro al complesso, in via Secondo Bini. L’attività, così come accaduto per tante altre dello stesso tipo in città, si era vista recapitare il provvedimento per la chiusura da parte del Comune in seguito alla legge regionale del 2013 sul ’distanziometro’, che vieta la permanenza di questa tipologia di esercizi nei pressi di luoghi sensibili. I provvedimenti sono stati emanati dal 2018 in poi, con la chiusura progressiva di 22 delle 32 sale slot, agenzie di scommesse e sale bingo che si trovavano sul territorio ravennate.

Il titolare della sala slot dentro al Cinemacity, ovvero la società Allstar srl, aveva dapprima contestato la decisione davanti al Tar, che nel dicembre del 2022 aveva però respinto il ricorso. Si era quindi rivolto al Consiglio di Stato, che ora ha confermato quanto già stabilito dal Tar.

I giudici spiegano che la delibera del Consiglio comunale di Ravenna con cui è stata stabilita la chiusura "ha inteso semplicemente specificare che, tra i luoghi di aggregazione che offrono attività di richiamo per minori e adolescenti, sono ricompresi anche tali locali che, per un dato di comune esperienza, sono infatti particolarmente frequentati dai giovani". E per questo motivo questi luoghi devono essere "tenuti in considerazione per il rispetto delle distanze minime delle sale da gioco". In risposta alla tesi secondo cui i minori di 18 anni sarebbero già sufficientemente tutelati dal divieto di ingresso nelle sale, il Consiglio di Stato afferma che "tra i luoghi sensibili la legge prevede anche tutti gli istituti scolastici, che sono frequentati in maggioranza da studenti ancora minorenni". La specificazione delle sale cinematografiche tra i luoghi sensibili, effettuata nella deliberazione del Comune di Ravenna, rappresenta "una quanto mai opportuna precisazione in rapporto a uno dei posti di frequentazione più utilizzati dai giovani, senza che osti a tale conclusione il fatto che i relativi locali possano essere frequentati anche da altri soggetti di diversa età o persino dalla collettività indifferenziata". Per questo il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello del gestore, confermando che la sala dovrà chiudere.

Al centro della decisione presa dal Comune la distanza tra sala slot e cinema: 260 metri, circa la metà dei 500 previsti dalla legge per lasciare l’attività aperta.

Negli ultimi anni la legge regionale ha richiesto a tutti i Comuni di realizzare una mappatura dei luoghi sensibili vicino ai quali (ovvero nel raggio di 500 metri) non possono trovarsi sale slot: Ravenna tra questi ha inserito anche i monumenti Unesco. E così, cartina alla mano, sono state stabilite le attività da chiudere, che hanno la possibilità di riaprire in un’altra sede. Discorso diverso per quanto riguarda tabaccherie, circoli e tutti gli esercizi pubblici che al loro interno ospitano uno o più apparecchi di gioco con vincite in denaro: in questo caso sono 170. Nei loro confronti non è scattato alcun obbligo di chiusura, ma quelli che si trovano vicini a luoghi sensibili non potranno, alla scadenza della concessione, rinnovarla, dovendo così eliminare le slot.