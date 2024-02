La guerra di Ulisse vista da Frida: "Un’opera per aiutarci a riflettere"

Ci sarà anche la talentuosa cantante e pianista Frida Bollani Magoni, non ancora ventenne, tra i protagonisti dell’opera moderna ‘Le guerre di Ulisse’, in scena al teatro Alighieri di Ravenna domani sera alle 20.30 e in replica mercoledì mattina solo per gli studenti (biglietti 10 euro, under 18: 5 euro, info 0544- 249244). Si tratta di una coproduzione con il teatro Comunale di Ferrara che unisce letteratura, musica e recitazione. A firmare il libretto dello spettacolo l’ex ministro Patrizio Bianchi, oggi professore emerito dell’Università di Ferrara. "Siamo abituati a vedere Ulisse con un personaggio eroico – afferma –. Invece al centro di quest’opera c’è un uomo che torna a casa dopo vent’anni e scopre che la guerra non è eroica, non lo è mai". Lo spettacolo è in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola e con il compositore Marco Somadossi, le cui musiche originali sono affidate alla Banda giovanile John Lennon, formata da giovani musicisti fra i 13 e i 25 anni, anche con disabilità.

Frida, com’è andare sul palcoscenico in un’opera così ricca?

"Una grande emozione com’è già stato a dicembre, a Ferrara, prima dell’inizio di una tournée in tutta Italia. Per quanto mi riguarda poi, abituata principalmente a concerti da sola, è qualcosa di nuovo perché un’opera collettiva implica dinamiche diverse".

Oltre che cantante e pianista, è anche autrice di alcune parti dello spettacolo…

"Sì. Ho avuto la grande opportunità di musicare tre brevi testi scritti dal professor Bianchi, un’operazione per il resto realizzata dall’ottimo Somadossi. Nel complesso, mi piace molto la musica che ne è venuta fuori, moderna, contemporanea. C’è quasi un ritmo latinoamericano che invita a ballare, un suono molto attuale che di certo è in grado di avvicinare le vicende di Ulisse ai ragazzi delle scuole. Un modo per riflettere sull’inutilità della guerra sempre e in qualsiasi luogo…".

Lei è figlia d’arte, suo padre è Stefano Bollani e sua madre Petra Magoni. Impossibile non crescere con la passione per la musica?

"Mio fratello non fa il musicista ma il designer, ha preso una strada diversa. Nulla è scontato. Però, a livello personale, è stato inevitabile… Mia madre si è anche esibita più volte mentre mi era in dolce attesa di me, ascoltava sempre musica, e questo – unitamente ai geni – mi ha portato in questa direzione. Non ho mai pensato di poter fare altro. La musica mi è sempre venuta facile sia per il fatto di essere ipovedente sia per l’appunto per l’ambiente in cui sono cresciuta".

Nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle decine di concerti. Qual è stato il più emozionante?

"Senza ombra di dubbio quello del 2 giugno 2021 in Quirinale, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

Nel 2022 è uscito il suo primo album ‘Primo tour’ in cd e l’anno successivo in vinile. Quali sono i suoi progetti per quest’anno?

"A livello discografico l’ambizione è riuscire a produrre un disco di inediti. Dopo la chiusura del tour legato a Ulisse, andrò in studio e mi prenderò una piccola pausa dai concerti che caratterizzeranno l’estate. Il prossimo 18 marzo sarò alla ‘MusExpo’ di Los Angeles con altri artisti di Arezzo Wave".

Cosa le piace fare nel tempo libero?

"Viaggiare. Non riesco proprio a farne a meno, forse perché come artista non si sta mai fermi… Giro spesso per l’Europa, in particolare in Inghilterra, e spero di poter andare presto a New York. Mi piace scoprire nuovi posti e nuove musiche".