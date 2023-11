Il Comune e l’Anpi di Casola Valsenio, in collaborazione con la Biblioteca Comunale G. Pittàno, celebrano questa sera il 79° anniversario della liberazione del paese collinare proponendo un incontro su ’La guerra e la liberazione nel territorio casolano nei libri della Biblioteca e dell’archivio Anpi’. L’appuntamento è per le 20.30 presso la sala N. Biagi, unita alla Biblioteca, con un programma che sarà aperto dal sindaco Giorgio Sagrini (foto). Oltre alla celebrazione dell’anniversario, Sagrini illustrerà lo scopo della serata, che intende incentivare la conoscenza della storia casolana durante l’ultima guerra attraverso la consultazione dei libri della Biblioteca e dell’Anpi. Interverrà poi lo storico Beppe Sangiorgi con la presentazione dei libri che trattano i temi della guerra e della liberazione a Casola. Seguirà la proiezione di un video sulla guerra nel Casolano tratto dalle riprese dei cineoperatori inglesi. Quindi Sangiorgi parlerà dei libri che raccontano gli avvenimenti bellici a Monte Battaglia, che saranno poi illustrati da immagini dell’epoca. Al termine è in programma una visita all’attigua sede dell’Anpi, che accoglie il Centro di Documentazione sulla Guerra di Liberazione, per approfondire il tema della serata.