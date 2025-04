‘La guerra in collina’. Il lavoro di ricerca

‘La guerra in collina. Eserciti, civili e partigiani nell’Appennino faentino 1943-1945’ è il titolo del libro che sarà presentato stasera alle 20.30 alla rocca di Riolo Terme. Il volume di ricerca, promosso dall’Unione Faentina e curato dall’Istituto Storico della Resistenza, vuole colmare la mancanza di uno studio che metta in relazione, in maniera organica, i molteplici aspetti della guerra di Liberazione e del passaggio del conflitto nell’area collinare faentina. Il tema della popolazione civile durante la guerra e del contributo femminile alla lotta di Liberazione e alla Resistenza durante il passaggio del fronte sarà oggetto di approfondimento durante l’incontro, grazie ai contributi dei ricercatori Marco Serena, Laura Orlandini, Enzo Casadio, Salvatore Tagliaverga e Sandra Bellini.