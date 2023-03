La guerra secondo Annalisa Camilli La giornalista oggi in Classense

Per il secondo appuntamento di Scritture di Frontiera oggi alle 18 alla Biblioteca Classense di Ravenna sarà ospite Annalisa Camilli per dialogare su ’Un giorno senza fine. Storie dall’Ucraina in guerra’ (Ponte alle Grazie) con lo scrittore Matteo Cavezzali. Annalisa Camilli è giornalista di Internazionale, si occupa di migrazione e politica estera. Mentre la presunta ’guerra lampo’ tra Ucraina e Russia si trasforma – con le parole di un civile ucraino – in "un unico giorno senza fine", da Kiev Annalisa Camilli raccoglie le storie di chi ha perso i familiari nei bombardamenti, di chi non è riuscito a scappare, di chi è tornato per combattere e vuole arruolarsi, di chi ha scelto di vivere nel sottosuolo delle città ridotte in macerie o è stato costretto a fuggire. Ma riflette anche sul racconto della guerra e sulle sue retoriche, sulla distanza da tenere quando si descrive la sofferenza degli altri.

Sullo sfondo le strategie militari, i movimenti degli eserciti, i tentativi della diplomazia internazionale, la propaganda e le fake news, mentre al centro rimane la voce di quelli che più di tutti hanno subito le tragiche conseguenze del conflitto: i civili. Scritture di Frontiera è un progetto nato dalla collaborazione tra Scrittura Festival e l’Assessorato all’Immigrazione del Comune di Ravenna, con la collaborazione dell’Istituzione Biblioteca Classense.