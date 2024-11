La guida Slow Food venerdì a ’Al Deserto’

Cresce la ristorazione di qualità ravennate, lo certifica la Nuova Guida delle Osterie d’Italia di Slow Food, in uscita in questi giorni, che assegna la chiocciola a “La Baita” di Faenza e indica, come locali segnalati in città, oltre “La Zabariona”, già presente in guida, anche “Il Cerchio” e “La Rustica”. In provincia segnalazioni anche a “Al Deserto” di Cervia “da Luciano” a Russi, a “Ca’ Murani” di Faenza, a “Manueli” di Santa Lucia di Faenza e all’”Osteria del Guercinoro” di Brisighella. Dunque, buone notizie e ampia possibilità di scelta nel nostro territorio per chi ama la cucina slow. Di questo si parlerà venerdì alle 20 presso uno dei locali segnalati, Al Deserto, in via Romea Sud, a Cervia. "Un programma accattivante – dichiara Barbara Monti, presidente di Slow Food Ravenna Aps – che prevede la presentazione delle due nuove guide slow food da parte di due big della nostra storia, e la degustazione di un menù al buio che scopriremo all’arrivo, frutto di sapori e saperi di Roberto Bagnolini del ristorante al Deserto e del cuoco Francesco Schiano. I piatti saranno accompagnati dai vini delle Tenute Casali di Mercato Saraceno".

Alberto Adolfo Fabbri presenterà la guida delle Osterie. Giornalista ed esperto di gastronomia e storia dell’alimentazione, esponente di Slow Food dalla fondazione e per oltre trent’anni. Ha collaborato con la guida delle Osterie, dalla prima edizione del 1991 e dal 1999 al 2011 ne ha coordinato la redazione per la Regione Emilia-Romagna. Autore di numerose pubblicazioni di cucina e gastronomia Sarà invece Piero Fiorentini, docente Master Slow Food Vino e collaboratore per diversi anni della guida Slow Wine a introdurci alla guida del vino.

Prenotazione presso il ristorante Al Deserto di Roberto Bagnolini al numero di cellulare 334/9135117.