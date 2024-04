La jazz fusion del chitarrista Di Luzio stasera da Marchesini

Stasera si conclude la stagione musicale del ristorante Marchesini a Ravenna, locale che da due anni dà spazio alla musica proponendo concerti che spaziano dal jazz al pop, dai talenti locali agli ospiti internazionali, in collaborazione con alcune associazioni che si occupano di musica sul territorio. Per il gran finale dell’annata 2023-2024 è stata scelta una tappa del ’Never give up tour’ del Luca di Luzio Globetrotter Project che porterà a Ravenna alcune delle stelle della scena jazz fusion internazionale tra cui il batterista Rodney Holmes e il bassista Dominique Dipiazza. La formazione protagonista della serata di stasera è un quintetto internazionale che brilla per tecnica, virtuosismo e creatività, tutto al servizio della musica. Globetrotter Project è il progetto del chitarrista e compositore Luca di Luzio (nella foto) che, per l’occasione, unisce musicisti straordinari tra talenti purissimi del jazz nazionale e star della scena jazzistica mondiale. Protagonisti, accanto a Luca di Luzio alla chitarra, saranno Dominique Dipiazza al basso elettrico, Rodney Holmes alla batteria, Manuel Trabucco al sax e Angelo Trabucco alle tastiere. Il repertorio del concerto verterà sui due album del chitarrista: ’Globetrotter’ (2019) e ’Never give Up’ (2022), che contengono brani in pieno solco jazz fusion e latin jazz.