La ladra fra i dehor . Non soldi, ma oggetti. Ruba solo lampade, sedie, tavoli e piante

Lampadine, plafoniere, lampadari, piantane, vasi, un tavolo e i bidoni. È questo il ‘bottino’ di chi da oltre un mese sta colpendo i dehor esterni dei locali di viale della Lirica. "Sembra quasi che debba rifarsi l’arredamento", ironizza Fabrizio Pirazzini, titolare del Caffè della Lirica, dove nella notte tra mercoledì e giovedì è stato tentato l’ennesimo furto. "Ma stavolta abbiamo montato telecamere e allarme: ha iniziato a suonare e si sono accese le luci. Così è dovuta scappare", spiega.

L’ultimo colpo andato a segno è stato il 7 settembre, quando, ammesso che si tratti della stessa persona o dello stesso gruppo, ha fatto razzìa degli arredi esterni di Azuki Sushi, Garden 37 e dello stesso Caffè della Lirica. Ma altri furti da luglio ad oggi, sarebbero avvenuti con le stesse modalità anche alla pasticceria Al Duomo e un tentativo di introdursi anche al Cascador. Tutte attività che distano al più 250 metri. E adesso i titolari si sono messi d’accordo per chiedere un incontro congiunto al sindaco.

"Dalla telecamera – continua Pirazzini – si vede una sola persona incappucciata e con i guanti; sembra una donna. Da luglio, è la quarta volta che viene; ci ha portato via parte dell’arredamento, che è vintage francese. Non saprei fare una ricognizione del danno perché li abbiamo acquistati dodici anni fa, ma costicchiano. Quello che è certo è che il sistema di allarme che abbiamo dovuto montare, per cui non ho ancora la fattura, ci costerà tra i millecinquecento e i duemila euro".

Anche Daniele Speranza di Azuki Sushi racconta: "Dalle immagini delle telecamere, che ho consegnato ai carabinieri con la denuncia, si vede una sola persona e dalla fisionomia sembra una donna. Hanno tentato di introdursi qualche notte prima, e poi, il 7 settembre hanno portato via delle applique che illuminano l’insegna, ma anche il numero civico, che avevo appena fatto fare. Che senso ha? Costava 10 euro. Non so se ci sia un mercato di questo tipo di oggetti. Più o meno si parla di 500 euro. Non è tanto la cifra, ma il disagio, il fastidio e la preoccupazione che crea nel quartiere. Stiamo valutando come procedere, vogliamo lavorare in tranquillità e la stiamo perdendo". Giuseppe Tateo, titolare di Garden 37, spiega: "Hanno portato via una piantana e due applique dal dehor, circa 300 o 400 euro. Ho denunciato. Ora, però, tutte insieme le 15 attività di viale della Lirica abbiamo chiesto un incontro al sindaco per capire come sistemare".

Lucia Bonatesta