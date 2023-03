La lascia e lei lo denuncia Assolto: "Era solo gelosa"

Lo aveva accusato di sesso ottenuto con la forza, nonché di botte e minacce, il tutto in pochi mesi di matrimonio. Dal processo, tuttavia, è emerso che la donna necessitava di cure e che si era mostrata particolarmente gelosa dopo che l’uomo l’aveva messa alla porta, riallacciando i rapporti con la propria ex. L’imputato, un 54enne originario della Sicilia e residente a Ravenna, è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, mentre la Procura chiedeva una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. Il tribunale collegiale – presidente Cecilia Calandra, a latere Federica Lipovscek e Cristiano Coiro – ha tuttavia valutato che “il fatto non sussiste“. La donna, 38 anni, non era parte civile. L’imputato era accusato di essere lui geloso, e perciò di controllarle il telefono, interrogarla di continuo, lanciarle contro oggetti, minacciarla di morte, nonché colpirla con schiaffi e calci. E in una occasione avrebbe abusato della donna contro la sua volontà.

La difesa – avvocatesse Silvia Brandolini e Paola Emilia Bellosi – ha fatto emergere i retroscena di quel rapporto burrascoso. I due si erano conosciuti nell’autunno 2018 sul luogo dove lui lavorava come cuoco. Da una semplice amicizia era nato un vero e proprio rapporto, che aveva indotto la donna a lasciare il proprio compagno, dal quale aveva avuto un figlio. Da ciò era scaturita una causa di affidamento del bambino, che il tribunale ha valutato come condiviso, ma con collocamento presso il padre quando la madre stava in casa del nuovo fidanzato. Dopo nove mesi di convivenza i due erano convolati a nozze – settembre 2019 –, ma da subito erano iniziati dissapori. L’imputato, secondo la versione difensiva, ben presto si era accorto delle bugie della donna e di comportamenti ritenuti stravaganti, cosa che lo aveva fatto disamorare. Aveva preso contatti, inoltre, sia con l’ex compagno sia con la famiglia di lei, spiegando che la stessa avrebbe necessitato di cure. In pieno lockdown, nel marzo 2020, lui l’aveva lasciata, lei poco dopo si era presentata presso la polizia locale per denunciarlo.

Sempre la difesa, durante il dibattimento, ha sostenuto che la donna fosse affetta da problemi psichiatrici e che non avesse mai superato la depressione conseguente al lutto per la perdita di un familiare. Inoltre, sarebbe diventata particolarmente gelosa, dopo aver scoperto che l’imputato aveva riallacciato i rapporti con una vecchia compagna.